PANTELIĆ DONIRAO KRVNU PLAZMU: Uvek sam tu da pomognem! (FOTO)

Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić donirao je krvnu plazmu kako bi doprineo lečenju obolelih od koronavirusa. Kao što je najavio, čim je prošlo 15 dana otkako je bio negativan na testu, Pantelić je odradio prvu jednočasovnu turu doniranja plazme.

- Dobro sam, osećaj je jako lep kad možeš da pomogneš nekome. U ovom slučaju pomažemo pacijentu koji je oboleo, a s druge strane olakšavamo posao medicinskoj službi. Sve ono što kažem to uvek i ispunim, tu nema priče. Nije me ništa bolelo, nije bilo nikakvih neprijatnosti. Više je problem to iščekivanje, novo testiranje na Kovid, nego samo davanje krvne plazme - rekao je Pantelić za RTS i poručio:

- Biću ovde ponovo za 15 dana. Tu sam kad god pomognem našim medicinarima u borbi protiv virusa i obolelima. Nadam se da neće karantin još dugo trajati i da ćemo uskoro uspeti da pobedimo, da neće biti onih koji su oboleli od Kovida. Znam da nije lako, ali ja sam od početka u karantinu. Znam da već predstavlja i psihološku barijeru, da dolazimo u situaciju da kažemo "ajde više, kad će kraj". Ali ne vidim razlog da sad pokvarimo, kad je nedelju ili deset dana do kraja, sve što smo radili prethodnih mesec i po dana. Pantelić veruje da će prvomajski vikend biti poslednji koji provodimo u kućama i apeluje da se izdrži i ova mera zabrane kretanja.

- Mislim da treba da budemo strpljivi, još jedan vikend sa porodicom. Svi bismo hteli da izađeno i da se družimo, to je ono što nas čini srećnim, ali moramo da budemo odgovorni prema društvu u kom živimo i da ako nam kažu lekarske službe da treba da ostanemo kod kuće još ovaj vikend, tako i učinimo.

