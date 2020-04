PRVOTIMCI SU IDOLI ZVEZDINOJ DECI: Klinci se ugledaju na Gobeljića, Gavrića, Nikolića i Degeneka!

Najmlađi zvezdaši su uvek idole i sportiste na koje se ugledaju pronalazili među vedetama kluba, pa je takav slučaj i sa onima koji fudbal “uče” u Omladinskoj školi Crvene zvezde. Dečaci rođeni 2009. godine, odlučili su da podele ko su njihovi uzori među fudbalerima Crvene zvezde, uz jasne razloge.

Nekada su to bili Džaja, Pižon, Piksi, Robi, a danas se deca ugledaju na neke druge momke koji sa jednakim ponosom nose crveno-beli dres i posle golova pažljivo ljube grb kluba koji vole. Upravo to je inspirisalo dečake koji imaju 11 godina i koji nastupaju za pretpetlićku selekciju Crvene zvezde da svog trenera Danila Tešića iznenade time što će mu otkriti ko su njihovi idoli i zbog čega su izabrali baš te fudbalere. A u oštroj konkurenciji, prednjačili su Željko Gavrić, Veljko Nikolić, Marko Gobeljić i Miloš Degenek.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ilija Joksimović je tako otkrio da se upravo on ugleda na Željka Gavrića, fudbalera koji je već u nekoliko utakmica u prolećnom delu sezone pokazao raskošan talenat i sposobnost da potezom reši utakmicu. To je primetio i Ilija koji je naveo da kod Željka najviše ceni dobre driblinge, hrabrost, spretnost, ali i to što je potekao u Omladinskoj školi. Osim fudbalskih, on je kod mladog krilnog napadača uvideo i velike ljudske kvalitete, pa je vrlo emotivno doživeo to što je Gavrić svoj prvenac u crveno-belom dresu posvetio nedavno preminulom dedi.

foto: crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Omiljeni igrač mladog Vuka Šćekića je još jedan fudbaler koji je stasao na terenima iza juga Marakane - Veljko Nikolić. Osim hvaljenja igračkih kvalieta kao što su dobar pas, dobar šut i osećaj za igru, tu su i priznanja za ljudske kvalitete, koja nekako više "odzvanjaju". Tako mladi Vuk kod Veljka vidi hrabrost, strpljenje i to da nikad ne odustaje.

foto: Starsport©

Gobeljićevu polivalentnost i sposobnost da na više pozicija na terenu bude jednako koristan, kao i činjenicu da na terenu uvek ostavi i poslednji atom snage, prepoznao je mladi Andrija Spasić. Upravo on kod Marka Gobeljića vidi sve fudbalske i ljudske kvalitete kojima se zaslužuje dres prvog tima Crvene zvezde.

foto: FK Crvena zvezda

Sve to, samo kod Miloša Degeneka, prepoznao je Stefan Miljković. On Degeneka vidi sigurnost, inteligenciju, hrabrost, poštovanje, a zajedničko Stefana i Miloša je to da su obojica deo života proveli u Australiji, a da danas igraju za Crvenu zvezdu.

Foto Kurir

