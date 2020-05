NEKADAŠNJI KAPITEN JUGOSLAVIJE PROGOVORIO O KORONI Hadžibegić: Planiramo odlazak na Mars, a virus blokira svet (VIDEO)

Hadžibegić, koji je u Parizu gde živi, ističe da su mu dani prilično dugi, kao i da mu posebno smeta nesaglasnost stručnjaka.

- Jedni kažu virus nije ništa opasno, drugi kažu da nećemo moći da izađemo još šest meseci. Ljudi planiraju odlazak na Mars a onda jedan virus blokira svet - izjavio ej Hadžibegić za TV Arena sport.

On se potom osvrnuo i na situaciju u francuskom fudbalu.

- Verujem da je interes amaterskih klubova prevagnuo. I da je predsednik Saveza uspeo da se izbori da odluku o nastavku sezone, saopšti Emanuel Makron. Ako fudbal do juna ne nastavi biće kolaps. Svi se kriju iza UEFE i pokušavaju da zadovolje interese, ekonomske i sportske. Najgore je što će to biti politička odluka velikih sila, kojoj će se sport samo povinovati. Mislim da je ovo što je uradio francuski premijer rekavši da je sve zaršeno, sve iznenadilo. Ali sada se čeka odluka UEFA. Jer ovi što si izborili Evropu, žele da ovako ostane, a oni koji imaju neku šansu da to promene hoće da se igra. Nemoguće je zadovoljiti sve. Velika je na primer svađa između Olimpika iz Marseja i Liona. Ima i klubova koji su ostvarili neke prihode, a i UEFA je rešila da pomogne.

Kurir sport

Kurir