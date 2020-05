NIŠLIJE JASNO PORUČILE: Ili svih 11 kola ili prekinite sezonu! (FOTO)

U saopštenju Nišlija stoji da klub obaveštava obaveštava sportsku javnost u Srbiji da neće pristati na prekrajanje pravila koja su uspostavljena pre početka sezone u toku iste. Ukratko, Radnički se zalaže da se sezona odigra do kraja prema ranije predviđenom planu ili da se prekine i da se prizna aktuelna tabela, ukoliko nadležni procene da bi igranje 11 kola dovelo u opasnost igrače i članove stručnih štabova.

Ovim povodom oglasio se vršilac dužnosti predsednika Radničkog Dragan Marković.

foto: Starsport©

"Covid 19 odrazio se na sve pore društvenog života, uključujući i sport. Celo društvo, pa i sportisti, poštovali su mere Vlade Srbije i stručnih timova i obustavili sve sportske aktivnosti. U skladu sa navedenim ponasao se i Fudbalski klub Radnički. Sad kada je medicinska struka rekla da opasnost od virusa jenjava i da su se stekli uslovi za povratak i na sportske terene, ta vest obradovala je sve sportiste, navijače i rukovodsvo FK Radnički", tvrdi Marković i dodaje:

"U skladu sa tim i zakonom o sportu, ne slažemo se pokušajem kršenja propisa i legalizovanja neregularnih predloga pojedinih klubova, koji žele da se skrati prvenstvo. Ako se steknu uslovi da se nastavi prvenstvo, vremena ima da se ono odigra u punom kapacitetu do kraja i da se regularno završi kako je i do sada bilo. Ukoliko Vlada donese bilo koji zakonski akt i Skupština to potvrdi, kao što se desilo u Francuskoj i Holandiji, mi ćemo to poštovati, a u suprotnom, ako preovlada stav da se igraju još samo četiri kola mi ćemo igrati sa drugim timom i na taj način pokazati nezadovoljstvo i neslaganje sa takvom odlukom. Naglašavam, samo u skladu sa zakonom je regularno prvenstvo", izjavio je Marković.

foto: FK Radnički Niš

Reagovao je i predsednik Skupštine Radničkog Radan Ilić.

"Ukoliko se usvoji 'skraćena' verzija, prvenstvo u svakom slučaju ne može da bude regularno, jer nije odigrano po propisima koji su definisani pre početka sezone . Odigravanje samo četiri utakmice, od propisanih 11, neće imati nikakav takmičarski značaj i biće to nepotrebno trošenje materijalnih i ljudskih resursa po klubovima, jer neće suštinski ništa moći da promene u odnosu na stanje na tabeli koje sada imamo. Mečevi bez ikakvog takmičarskog značaja neintresantni su i za klubove i za sportsku javnost. U svakom slučaju takav završetak prvenstva, mimo propisa koji su važili na njegovom početku čine sezonu neregularnom, a za tako nešto ne postoje realni razlozi i opravdanje. Ima dovoljno vremena da se odigra svih 11 predviđenih kola i da se prvenstvo regularno završi krajem juna ili početkom jula, pa da posle kraće pauze (igrači su već iskoristili odmor od gotovo dva meseca za vreme trajanja epidemije) počne nova sezona 2020/2021, odnosno njen jesenji deo u terminu kada inače svake sezone i počinje, a to je prva polovina jula. Zbog svega ovoga, potpuno je neopravdano razmišljanje nekih pojedinaca da se fudbalsko prvenstvo 2019/2020 skrati za čak sedam kola", kaže Ilić i dodaje:

foto: FK Radnički Niš

"Smatram da bi tako nešto ovu sezonu odvelo u neregularnost i nepotrebno opteretilo klubove za samo četiri utakmice koje neće imati nikakvu draž, ali ni cilj jer su bez ikakvog takmičarskog značaja, imajući u vidu trenutno stanje na tabeli. Radnički se zalaže da se prvenstvo odigra do kraja ili da se prizna trenutno stanje na tabeli, svakako bez ta dodatna četiri meča. Ukoliko se ipak donese odluka da se prvenstvo skrati za sedam kola i time se ugrozi regularnost takmičenja, Radnički iz Niša ozbiljno će razmisliti o tome da li će da troši svoje materijalne i kadrovske kapacitete za odigravanje samo četiri meča. Mi ćemo u tom slučaju razmotriti opciju da šansu damo igračima iz naše Omladinske škole. Imajući u vidu da postoji realni vremenski okvir u kome može da se završi ono što je započeto u potpuno regularnim uslovima, Radnički iz Niša apeluje na organe Fudbalskog saveza Srbije da donesu jedinu moguću ispravnu odluku", poručuje Ilić:

foto: FSS

"Smatram da je u interesu srpskog fudbala i svih klubova, da se prvenstvo završi pod uslovima koji su propisani pravilnicima FSS i koji su važili i još uvek važe. Samo tako bi svi klubovi bili u ravnopravnom položaju, sačuvala bi se regularnost, a igrači u našim klubovima dobili bi priliku da se kroz takmičenje u narednih 11 kola vrate u formu u kojoj su bili pre pandemije koronavirusa. To bi uostalom bilo od ogromnog značaja i za naše predstavnike u evropskim takmičenjima, jer bi u te mečeve ušli potpuno fizički spremni. Verujemo da ce interes srpskog fudbala prevladati sve druge nedoumice i da će FSS doneti jedinu ispravnu odluku i da će se prvenstvo nastaviti u svom punom kapacitetu", zaključio je Ilić.