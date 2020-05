NEMA MESTA ZA HRVATE: Stop Dinamu i Hajduku, Zvezdi i Partizanu dolaze Steaua, Ludogorec, Ferencvaroš...

Zvezdan Terzić veruje da bi posle koronavirusa i promena koje će uslediti u evropskom i svetskom fudbalu vrlo lako moglo doći do osnivanja regionalne fudbalske lige na prostoru Balkana. Tu ligu bi prema generalnom direktoru Crvene zvezde trebalo da igraju najbolji klubovi iz Mađarske, Rumunije, Bugarske i Srbije. Za Hrvate nema mesta, ostao je dosledan Terzić svom stavu koji je jesenas izneo i u zagrebačkim medijima.

Zvezdan Terzić smatra da bi iiz svake zemlje trebalo da učestvuju po četiri kluba. Još nije precizirano po kojem osnovu bi u tu novu regionalnu ligu bilo birano 12 ekipa, od kojih bi osam imalo prolaznost za evropska takmičenja. Uz to, valja napomenuti da u Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj živi više od 50 miliona ljudi, pa samim tim postoji tržište koji bi sponzorskim ugovorima i marketingom i TV pravima učesnicima moglo da garantuje ozbiljan novac i pune tribine na svakom meču.

Zagrebački Dinamo, splitski Hajduk, Rijeka, Osijek, Sarajevo, Željezničar i dalje bi bili mamac za publiku, ali... Razlozi zbog kojih se želi izbeći takmičenje sa klubovima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije jeste bezbednosne prirode. O tome je Zvezdan Terzić pričao prošle jeseni u razgovoru za zagrebački Večernji list:

- Od rata su prošle 24 godine i ta liga nije zaživela i mislim da nikad i neće. I dalje postoji antagonizam, neprijateljstvo. Nismo spremni ni mi, ni vi. Na stranu što su navijačke grupe i tu i tamo protiv, čak ni to nije ključno. Svi bismo imali korist, pre svega finansijsku, bili bismo stabilniji. Nije isto da li je u Maksimiru Slaven Belupo ili Zvezda, kao što nije isto dolazi li u Beograd Hajduk ili Radnik iz Surdulice. Neće to zaživeti. U košarci to može proći jer kroz nju se ne provlači pitanje nacionalnog identiteta kao kroz fudbal. Kad sam saznao koliko je koštala organizacija one dve utakmica reprezentacija Srbije i Hrvatske u Beogradu i Zagrebu 2013., rekao sam da je to neisplativo. Uopšte ne razmišljam o obnovi te lige - rekao je u novembru Zvezdan Terzić.

Ako bi se gledao trenutni plasman i to u ovom trenutku, onda bi članovi regionalne lige iz Srbije bili Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i TSC, s tim da bi treba računati svakako i na Čukarički i Radnički iz Niša.

Rumuni već godinama unazad imaju zanimljivu domaću ligu, gde svake godine nekoliko ekipa tipuje na šampionsku titulu. Odavno Steaua, koja je promenila ime u FCSB nema primat. Budi se i Dinamo iz Bukurešta koji ima veliki broj navijača, a u Evropi je rezultat pravio Kluž, a u tu su i Univerzitatea i Botošani.

U Bugarskoj primat skoro deceniju drži Ludogorec iz Razgrada. Većina klubova je u rukama privatnika, što se nije najbolje odrazilo na nekadašnje gigante iz Sofije, CSKA i Levski. Vojni klub je spašen od gašenja pre nekoliko godina kada se fuzionisao sa Liteksom, dok je Levski pred bankrotom. Pored ova tri kluba za visok plasman se bore Lokomotiva iz Plovdiva, Beroe i Slavija iz Sofije.

Što se tiče Mađarske, koja već godinama, ulaže veliki novac u fudbal valja istaći da tamo svaki klub ima nov i moderan stadion. Nisu to velelepni objekti kao u Zapadnoj Evropi, ali su to izuzetni stadioni kapaciteta od 10.000 do 20.000 objekata. Ako je suditi po tradiciji i broju navijača koje imaju, svakako bi favoriti za ulazak u regionalnu ligu bili Ferencvaroš, Fehervar (bivši Videoton), kao i nekadašnji giganti Honved i Ujpešt, uz nove i jake klubove poput Mezokevešda i Puškaš Akademije.

Ipak, konačnu odluku doneće UEFA. Zvanični Nion ranije nije bio sklon regionalnim ligama i eksperimentisanju, međutim kako se vremena menjaju, posebno posle koronavirusa, čini se da ni nacionalne lige više neće biti svetinja. Točak su izgleda pokrenuli Holandija i Belgija, vrlo je moguće da sledeći budu Srbija, Mađarska, Rumunija i Bugarska.

