IGRAČI SU MAŠINE, BIĆE SPREMNI ZA DVE NEDELJE: Skols o nastavku Premijer lige

Skols smatra da se treba nastojati da se što pre nastavi sezona u PL i misli da bi se od 10. juna moglo početi sa odigravanjem utakmica.

"Ljudi se pokušavaju pridržavati smernica, a one kažu da profesionalnog fudbala neće biti do 1. juna. Igrači su ovih dana bili spremni. Polovina njih je poput mašina, tako da mislim da im trebaju samo dve nedelje punog treninga da se vrate u formu, a nadamo se da će do 10, 11. ili 12. juna biti spremni za povratak. Mislim da bismo mogli dovršiti domaću ligu, kao i FA kup. Međutim, to će biti vrlo teško za evropska takmičenja, Ligu šampiona i Ligu Evrope. Mislim da će se to teško ostvariti. Ali, u domovini, sezonu možemo završiti za pet ili šest sedmica. Potom napraviti pauzu i onda krenuti i u sledeću sezonu", istakao je 45-godišnji Skols.

