OGNJEN KOROMAN IDE DO SUDA U LOZANI: Bivši fudbaler Crvene zvezde oštro reagovao na suspenziju

Ognjen Koroman, trener Smedereva i bivši fudbaler Crvene zvezde, kažnjen je nedavno sa šest meseci suspenzije zbog stavova iznetih na Fejsubuku.

Koroman je izrazio nezadovoljstvo zbog ispadanja Smedereva u niži rang. Fudbalski savez Srbije je odgovorio kaznom koju je izrekla Disciplinska komisija.

"Sigurno vam je već poznato da sam odlukom FSS suspendovan sa obavljanja svih funkcija u Fk Smederevo, jer je ova odluka stigla na email adresu kluba u 16.39 časova, a određeni mediji su istu odluku znali znatno ranije.

Zbog onih koji me podržavaju i poštuju kao sportistu i prijatelja, a i zbog onih drugih u obavezi sam da vam kažem da sam uložio žalbu o kojoj će se odlučivati najverovatnije u veoma kratkom roku. To mislim jer mi je, suprotno odredbama zakona FSS, umesto od 8 dana ostavljen rok od 48 časova. Ne bih komentarisao odluku zašto. Neću komentarisati ni odluku o razlozima suspenzije jer za to ne postoji razlog da se kaznim ali će o tome odlučivati nadležni organi. Ukoliko van zakona bude podržana ova odluka ja ću svoj put nastaviti do Lozane gde će se moje reči drugačije čuti i razumeti, i gde se odluke donose svakom prema zasluzi. Oni koji me poznaju, a i to su ljudi koji sede u FSS, znaju da ne ćutim kada je u pitanju nepravda ali sam rešio da ovaj postupak vodim pravnim putem pa ću ostati suzdržan za dalje izjave povodom mog postupka dok je odlučivanje po žalbi. Znam da bi oni "drugi" voleli da iznesem neke druge podatke i da budem besan zbog takve odluke, pa kada bi neko objavio rekli bi da utičem na drugostepeni organ.

Svima vama koji ste ispravni poručujem da Ognjen Koroman neće menjati stav i mišljenje. Nisam se povukao ni uplašio, tu sam za svakoga ko želi da razgovara sa mnom na svakom mestu i u bilo koje vreme. Za disciplnski prestup nisam kriv. Ipak, ja sam profesionalac, a kako nisam na niskom intelektualnom nivou sigurno da neke stvari ne mogu da mi promaknu, a neću se spuštati na niži nivo zarad bilo čega jer to nije moja igra. Moja borba neće stati, da znaju svi, zbog fudbala, sporta, naše dece... Borba tek počinje... Ne dam na sebe, na porodicu svoju, na sport, na fudbal", poručio je Ognjen Koroman.

