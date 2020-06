TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN SRBINA! BURA SE NE STIŠAVA: Kataija bivši saigrač optužio za RASIZAM! (VIDEO)

Pre nekoliko dana srpski vezista je dobio otkaz u Los Anđeles Galaksiju, jer je njegova supruga Tea Katai na Instagramu objavljivala rasističke komentare.

Navijači su se odmah okrenu protiv njega, a uprava je ekspresno donela odluku da napusti klub iz LA.

Međutim, tu nije kraj... Sada se oglasio i bivši saigrač srpskog fudbalera, Si Džej Sapong, koji tvrdi da je srpski fudbaler rasista i da se lično uverio u to.

"Ono što je uradila njegova supruga samo je potvrdilo moja iskustva i ono što sam znao. Bio sam manjina u svlačionici u kojoj je bilo tek nekoliko afromaerikanaca i trudio sam se da pokažem da zaslužujem mesto u ekipi. Upoznao sam se sa svima i pokušavao sam da se uklopim. Kunem vam se, Katai me nijednom za dva meseca nije pogledao u oči", tvrdi fudbaler Čikago Fajera.

Sapong ističe da Katai namerno nije hteo da mu doda loptu i da je izbegavao svaki kontakt s njim.

"Upoznao sam tokom karijere igrače koji su povučeni, rezervisani i samo žele da treniraju, odigraju utakmicu, daju gol i to je sve. Znam kako da se postavim prema takvim igračima. Ovde sam imao slučaj da sam želeo da komuniciram sa saigračem na terenu za dobro ekipe, a on nije hteo da me pogleda u oči. Šta se dešava? Trudio sam se i strašno mi je kada se prisetim nekih stvari. Bilo je situacija kada sam bio u poziciji da postignem gol, a on nije hteo da mi doda loptu. On je u nemogućoj poziciji, ja sam u situaciji da mogu da dam gol, a on ne da loptu i šutira iz mrtvog ugla", kaže Sapong.

Kurir sport/SK

Kurir