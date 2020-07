BOSNA VOLI SAVU MILOŠEVIĆA: Nije zaboravio komšije i korene! Evo kako je SAKRIO KAMEN na Koševu!

Sportski portal iz BiH "Sportske.ba" u priči o aktuelnom treneru Partizana opisuje nekoliko nepoznatih događaja iz života Save Miloševića zbog kojih je voljen i poštovan od njegovih komšija u rodnoj Semberiji.

Film je premotan 12 godina unazad. Do hladne jesenje večeri u sredu 19. novembra 2008. godine kada se Savo Milošević sa dva gola u mreži Bugarske na svom 102. nastupu u dresu reprezentacije oprostio od aktivnog igranja.

U trećem poluvremenu ovog događaja, Milošević je tada sve svoje goste upoznao sa najzaslužnijim čovekom za njegov fudbalski razvoj, prvim trenerom u Podrinju iz Janje Mehmedom Alihodžićem.

- Savo je uzeo mikrofon i počeo svoj govor: "Siguran sam da sve ovo ne bih postigao da nije bilo jednog trenera...". Mnogima su išle suze od te priče o putu od matičnog Podrinja do fudbalske zvezde, a njegov prvi trener Meho već je bio dovoljno počastvovan što je dobio poziv da iz svečane lože stadiona Partizana gleda odlazak u zasluženu penziju učenika. Ali onda je usledio i šok za njega: "Moj najdraži trener, koji je večeras među nama je Meho Alihodžić. Molim vas pozdravite mog dragog trenera Mehu". Potekle su suze radosnice. I Savi i Mehmedu. I svima u sali - prenele su sportske.ba, a onda ispisale još jedno svedočenje o Miloševiću:

- Pre četiri pet godina Savo se zadesio u rodnoj Janji. Kada je ulazio u grad sa svojim džipom krenula je povorka klanjati dženazu poznatom bivšem fudbaleru Jakubu Nuhanoviću. Kada je ugledao kolonu Milošević je zaustavio svoj džip, izašao i skrušeno stao dok je prolazila dženaza. Trajalo je to desetak minuta. Kiša je lila kao iz kabla tog dana. Kada je dženaza prošla Savo je seo u svoj džip i nastavio put. "Janjarci" su ostali zadivljeni tim gestom. Dugo se o tome pričalo u Semberiji i šire.

Rešenje za budućnost

Bosanski portal piše da je Milošević odigrao važnu ulogu na kvalifikacionom meču selekcije SCG sa reprezentacijom BiH za plasman na SP 2006. u Nemačkoj. Meč se igrao na Koševu, a nakon jedne gužve u kojoj su se našli igrači oba tima, sa tribina je doleteo poveći kamen.

- Pao je koji milimetar pored Miloševićeve glave. Videlo je to najmanje tri četiri hiljade gledalaca jer je Savo bio do aut linije, desetak metara od zapadne tribine. Stajao je mirno i slušao salve uvreda i nabrajanje živih i mrtvih od strane "naših" navijača. Komad betona ili poveći kamen srećom nije pogodio Savu. I onda njegova reakcija koja je sledila navijače. Čak je i naša klupa pratila svaki njegov pokret. Sagnuo se, uzeo tupi predmet i krenuo… Svi su očekivali da će Savo s "dokaznim materijalom" potražiti delegata i kamere. Logično. Međutim, Savo je pokupio komad betona, potom ga mangupski spustio iza terena. Niko to od službenih lica nije primetio, jer su bili okupirani scenom na drugom delu terena. Da je Milošević "suvenir" s tribina predao delegatu, BiH bi kvalifikacije nastavila na neutralnom terenu. Tako je Savo Milošević reagovao na "pokušaj ubistva s predumišljajem". Kada NSBiH jednog dana krene u potragu za novim selektorom ili predsednikom Saveza, eto prilike bošnjačkoj strani da se oduži. Da izaberu, ne Srbina Miloševića, već ljudsku i sportsku veličinu Savu Miloševića - zaključile su sportske.ba.

