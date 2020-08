LANETOVA BRATSKA PORUKA DEKIJU I IGRAČIMA ZVEZDE: Vi ste Zvezda, biće svega, ali Katai i Ben će rešiti meč!

Crvena zvezda je apsolutni favorit u utakmici protiv Tirane, smatra Milan Lane Jovanović, nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac. Provokacija će biti na terenu, ali one su odlika onih koji do rezultata pokušavaju da dođu na neke druge načine, a ne viteški na terenu, tvrdi bivši igrač Liverpula i Anderlehta.

- Pre svega mom kapitenu, a sadašnjem treneru Crvene zvezde Dekiju želim mnogo sportske sreće. I to do grupne faze Lige šampiona! Ne samo u Tirani! Vrlo bitna okolnost u ovoj utakmici i ono što će amortizovati neke tenzije, jeste što će utakmica biti igrana bez prisustva publike. I to ne bi trebalo da ostavi psihološke reprekusije po stručni štab i igrače Zvezde - rekao je Milan Jovanović za Kurir i nastavio:

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

- Ono što je definitivno za ovaj region, a mislim da se iz te dominantne matrice nećemo još dugo osloboditi, jeste da će svaka utakmica između država i naroda koji imaju neke istorijske repove, biti pod nekom tenzijom. I doživljavaće se više od same utakmice.

Baš zbog dešavanja u prethodnim decenijama utakmica u Tiranu biće i nešto više od sportske priredbe.

- U sportu smo nebrojeno puta bili svedoci raznih pokušaja psihološkog rata i provokacija. A to je znak slabosti druge strane. Onaj ko ima argument u nogama i na terenu time se neće baviti. Ovo jeste specifična utakmica, Zvezda jeste favorit, veliki je klub, neću da ih lišim osećaja moranja. Očekuje se da ovo Zvezda prođe. Onaj ko sačuva koncentraciju i svede tim na sportske okvire u velikoj je prednosti. Mi smo kao reprezentacija pobedili Albaniju u Elbasanu pod mnogo većom tenzijom i pod prisustvom navijača, kada je utakmica bila i mnogo više od takmičarske. Nacionalni ponos je doveden do najviše tačke.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Milan Jovanović veruje da Zvezda ima igrače koji će moći da se nose sa specifičnom situacijom.

- Ja sam voleo kao igrač da igram derbi utakmice na strani. I bio sam vrlo uspešan. Nema bolje stvari od toga da umiriš protivnika koji je prema tebi neprijateljski nastrojen. Ta sablasna tišina može da utiče loše na domaćina. Opet, ne možemo se ponašati infantilno, dečije i naivno. Provokacije uzimaju energiju onima koji je prave. Zvezda treba da se fokusira samo na utakmicu. Ako Zvezda bude imala solidan dan proćiće bez ikakvih problema. Iako sam svestan da uloga favorita ume da bude opterećenje, ali sa tim se mora nositi.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Navijači Tirane najavljuju vruć doček prvaku Srbije, ali tifoza neće biti na tribinama.

- To što se igra bez publike je za Zvezdu olakšavajući faktor. Najviše očekujem od Kataija i Bena! Katai je najbolji igrač Zvezde, a Ben je u najboljoj formi. Volim te individualce koji jednim potezom rešavaju utakmicu. PSŽ nije isti sa Nejmarom i bez njega, Barselona sa Mesijem i bez njega... Svaka ekipa koja teži velikom rezultatu mora da ima jednog, dvojicu, ili trojicu sjajnih igrača. One koji mogu da šutnu, nameste gol, urade lucidan potez... Ono što je bio Marin prve godine, sada će biti Katai, kao u svom prvom mandatu - istakao je Jovanović, a onda onako bratski poručio Dekiju i kako sam reče, brojnim prijateljima na Marakani:

- Srećno Zvezdo! Srećno!

Bratski i prijateljski Svim srcem uz Zvezdu! Milan Jovanović ističe da će svim srcem u utorak uveče od 20.00 sati biti uz Crvenu zvezdu: - Naravno da ću navijati za Crvenu zvezdu! Kao prijatelj i kao Srbin, pre svega! Kao što činim i svaki put kada igra neki srpski klub na međunarodnoj sceni.

Porodičan čovek Uživanje sa sinovima i ženom na Tari Kurir je Milana Jovanovića pronašao u rodnom kraju. - Uživam sa porodicom na Tari. Već dva meseca smo ovde. Stvarno pravi odmor i što je najvažnije sloboda i priroda za decu, ali i nas odrasle - nasmejao se Jovanović.

Kurir sport/A. Radonić

Kurir