ČESTITAO IGRAČIMA! Stanković: Još jedna timska pobeda!

Nakon meča svoje utiske je izneo trener crveno-belih Dejan Stanković

-Teško je igrati u ritmu na svaka tri dana i nije bilo lako spremiti utakmicu, te videti ko je umoran, ko je imao povrede, bolesti, izlazio iz prehlada. Svaka čast momcima. Na teži način smo stigli do pobede, napravili neiznuđene greške koje su mogle da nas koštaju pobede, ali odnos prema dresu, klubu i saigračima je trijumfovao večeras. Odigrali smo preko naših mogućnosti, a posebno sam ponosan na to da nismo ulazili u nervozu i konfuziju. I kad su gosti izjednačili i preokrenuli, nismo paničili, već smo nastavili da igramo, stvaramo šanse i verujemo u pobedu. Kad imaš pojedince kao što imamo mi, to dođe do izražaja. Večeras je grupa pobedila, kao i protiv Genta. Čuli ste bodrenje svih i želju za pobedom. Nije lako igrati osam utakmica mesečno - počeo je Stanković.

Ne bi šef stručnog štaba našeg tima da izdvaja pojedince, već samo da ponovo naglasi da je ovo timska pobeda.

- Znam kakav je stres bio posle četvrtka. Momci su se fizički i mentalno ispraznili i ovo je dokaz timske pobede. Moramo da eliminišemo individualne greške, da to nismo imali, meč bi išao u drugom smeru. Ne može uvek da se pobežuje i da sve bude „glatko“. Tri boda su tri boda i kada je 1:0 i kada je 5:0, ne možemo više od toga da osvojimo.

Nije Stankoviću smetala magla, a odmor će prijati svima.

- S klupe nismo ni primetili da je magla, odnosno nije nam smetala, ali ne znam kako su ostali to videli. Sve čestitke momcima svakako, znamo šta su prošli u četvrtak. Prijaće nam odmor svima - zaključio je Stanković.

