LUPAO ĆUŠKE MINISTRU ODBRANE, A DŽEKO GA DAVIO U NALETU BESA Austrijanac iz Grocke koji obožava Zvezdu NOVO POJAČANJE CRVENO-BELIH

Dosadašnji defanzivac Bajera iz Leverkuzena dogovorio je saradnju sa srpskim šampionom i očekuje se da će u januaru zadužiti crveno-beli dres.

Iskusni defanzivac, poreklom iz Srbije, prošao je sve mlađe kategorije austrijske reprezentacije, a za A selekcijo odigrao je 84 utakmice.

Momak iz Grocke karijeru je počeo u Austriji iz Beča, a 2011. godine preselio se u Bazel i sa švajcarskim timom osvojio tri vezane titule šampiona te zemlje.

Kao najbolji defanzivac švajcarskog prvenstva preselio se u Dinamo iz Kijeva u kom je proveo tri sezone. Godine 2016. preselio se u Bajer iz Leverkuzena čiji je i dalje zvanično igrač. Stekao je i iskustvo izgranja u Premijer ligi, pošto je sezonu 2017/18 proveo na pozajmici u Lesteru.

Dragović je od malena veliki navijač Crvene zvezde i to je često ponosno isticao.

"Sanjao sam još kada sam imao šest ili sedam godina da zaigram za Crvenu zvezdu. To mi je oduvek želja i nadam se da ću jednoga dana to ostvariti. Sve to je zbog dede koji je bio veliki zvezdaš. Crvena zvezda je klub koji mi je u srcu. Vaspitan sam tako i saživeo sam se sa tim klubom. U mojoj familiji svi navijaju za Zvezdu koja je najveća u Srbiji".

Svoj 29. rođendan proslavio okružen crveno-belim bojama, na torti je bio veliki Zvezdin grb, a očito mu se ostvarila i rođendanska želja.

Lupanje ćuški ministru Dragović je 2012. godine izazvao veliku buru u Švajcarskoj. Nakon osvajanja Kupa našalio se sa ministrom odbrane Švajcarske Ulijem Maurerom i zbog toga se našao na udaru dela javnosti. Naime, on je tokom ceremonije dodele medalja lupio nekoliko ćuški Maureru, da ovaj to i ne primeti. Ministru je to bilo simpatično, ali Dragović je kasnije morao da se javno izvini za svoj postupak.

Žestok sukob sa Džekom Na jednom meču između Austrije i Bosne i Hercegovine, Dragović je imao žestok obračun sa najboljim fudbalerom Bosne Edinom Džekom. Aleksandar je ušao u klinč sa Muhamedom Bešićem, a onda se u sukob umešao i Džeko. Golgeter Bosne je izgubio živce i uhvatio Dragovića za vrat, međutim, reprezentativac Austrije je ostao smiren. Nije odreagovao na fizički napad protivnika.

