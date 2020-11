U BARSELONI SU NAM NA ZAGREVANJU PUŠTALI MARADONINU MAJSTORIJU: Džajić se setio se Dijegovog gola Zvezdi

Tim povodom u emisiji Oko Javnog srvisa o velikom asu pričao je Dragan Džajić.

-Maradona je bio specifičan, pre svega izvanredan igrač. Mnogo je dao fudbalu i mnogo će se pričati o njemu. Pred kraj karijere je napravio neke greške koje nije smeo sebi da dozvoli. Ušao je u problem iz koga nije mogao da se izvuče i to ga je pratilo do smrti. Imam najlepše mišljenje o njemu kao igraču, ali žao mi je što je na ovakav način završio svoj život, rekao je Džajić i nastavio:

-Maradona je svoju popularnost delio sa drugim ljudima. Apsolutno su ga obožavali u Napulju. Došao je u klub koji tada nije bio na nivou Juventusa, Intera, Milana... on je bio prva zvezda i od njih je to napravio. Maradona je naravno morao da igra dobro, a onda se na to nadovezao taj južnjački duh Napolija. Kada je neki klub koji je inferioran, kao na primer Bastija u kojoj sam igrao, sličnog su temperamenta kao i Napulj, ljudi na poseban način doživljavaju klub. Kada dođe na primer Sent Etjen, pa izgubi, ako odigrate dobru utakmicu protiv boljih, ako lično napravite neki potez, neki gol iz slobodnog udarca ili kornera, oni od toga prave božanstvo. Eto, ja i posle 45 godina imam simpatije za taj klub, a mene i dalje pamte tamo. Maradonu su jednostavno obožavali u Napulju, a prvi razlog je bio ono što je radio na terenu.

Najbolji fudbaler sa ovih prostora se prisetio i gola koji je Maradona u dresu Barselone dao Crvenoj zvezdi na prepunoj Marakani.

-Sećam se svega sa utakmice Crvena zvezda - Barselona. Jako je teško u pokretu i tako lobovati udariti loptu, to je vrhunsko majstorstvo. Sećam se revanša u Barseloni, na zagrevanju su stalno ponavljali taj gol iz Beograda. To može samo vrhunski igrač kao što je bio on.

