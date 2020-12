STANKOVIĆ PRED HOFENHAJM: Idemo na pobedu bez obzira na probleme sa sastavom!

Fudbaleri Crvene zvezde će u okviru petog kola grupne faze Lige Evrope grupe L dočekati ekipu Hofenhajma, kada će imati priliku da i zvanično izbore evropsko proleće i odmere snage sa direktnim konkurentom za prvo mesto u grupi. Šef stručnog štaba Zvezde, Dejan Stanković izneo je očekivanja pred meč koji je na programu sutra od 18 časova i 55 minuta.

- Adaptiramo se na novonastale situacije, radili smo testiranja, čekamo da nam stignu još neki rezultati. Aleksa Vukanović je verovatno pozitivan na korona virus, međutim čekamo još jednu potvrdu kako bi bilo i zvanično. Sigurno neću moći da računam na Kataija, Ivanića i Rodića. Što se tiče Gobeljića i Kange, oni su se vratili treninzima sa ekipom. Marko Gobeljić je dugo bio van ekipe, videćemo koliko je spreman i da li će uopšte moći da igra. Sanogo će posle pauze zbog kartona ponovo biti u prilici da istrči na teren, ali smo i pored toga u deficitu sa igračima. Kao što sam i u Gentu naglasio, ne želim da to bude alibi, mi ćemo se potruditi da na terenu budemo još jači. Ne prija nam kada se dan, dva pred ovako bitne utakmice iznenada nešto desi, trudićemo da se adaptiramo na situaciju. Siguran sam da ćemo izvući maksimum, jer je ovo utakmica koja donosi mnogo – istako je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

Govorio je šef stručnog štaba Zvezde Dejan Stanković i o vezisti crveno-belih Mirku Ivaniću koji će propustiti predstojeći duel zbog povrede.

- Mirko Ivanić je imao problem sa povredom lista i protiv Genta, ali je ipak odigrao taj meč. U Belgiji se dosta potrošio i nije spreman za sutrašnji duel, a mi ne želimo da rizikujemo sa njim. Povreda se pogoršala, tamo je bio u mogućnosti da istrči na teren, ovog puta to neće biti moguće. Iz tog razloga ponavljam da je to fenomenalan sklop igrača i ljudi koji su spremni i da na svoju štetu urade neke stvari zbog dobrobiti ekipe, kluba i rezultata. Nisam zabrinut zbog sutrašnje utakmice i pored ovakve situacije, siguran sam da ko god bude istrčao na teren da će pružiti maksimum.

Sutrašnji meč između Crvene zvezde i Hofenhajma biće direktna borba za prvo mesto na tabeli, a Dejan Stanković istakao je da crveno-bele očekuje duel sa jednom izuzetno kvalitetnom ekipom.

- Sutra treba mnogo toga uradimo kako bismo došli do pobede. Igramo protiv jedne dominantne ekipe u našoj grupi, kako rezultati i govore. Iako imaju malih problema u Bundesligi, mislim da su u našoj grupi favoriti. Videćemo sa kakvim timom će doći u Beograd, stižu na dan utakmice. Organizovanost na svakom delu terena biće jako bitna sutra, bilo da se radi o napadu ili odbrani. Ukoliko momci ispoštuju ono što se dogovorimo, kao što u zadnje vreme i rade verujem da ćemo biti u dobroj poziciji. Ne delim ekipu na startere i one koji ne počinju utakmicu, sigurno da se oseti u nekom delu igre da određeni igrači nedostaju, ali ćemo se truditi da nadomestimo to dobrom organizacijom.

Šef stručnog štaba crveno-belih istakao je da Crvena zvezda ide na pobedu i pored velikih problema sa povređenim igračima.

- Idemo na pobedu, iz jedne organizovane igre. Bitno je da budemo kompaktni. Utakmica sama po sebi će se namestiti kako treba. Bitno je da pristup momaka koji počnu i uđu sa klupe bude stopostotan. Situacija sa Aleksom Vukanovićem je malo poremetila formaciju, moguće je da bude i promena. Hofenhajm je u poslednjoj utakmici promenio dve formacije. Sačekaćemo sastave i odmah se prilagoditi kada izađemo na teren.

Osvrnuo se nekadašnji kapiten Crvene zvezde i na mlade nade našeg kluba.

- Preponosan sam na sedam mladih igrača koji su završili utakmicu protiv Rada. Još više sam zadovoljan zbog načina kako se stariji igrači ophode prema njima, čuvaju ih i bodre. Svi smo mi prošli njihov put, a bez podrške starijih i dobrog saveta je sve dosta teže, Crvena zvezda ne treba da brine za budućnost. Drago mi je zbog Marka Lazetića, debitovao je za prvi tim, međutim još dosta treba da radi, imao je priliku da oseti kako je igrati za prvi tim, da oseti Marakanu u jednoj pravoj utakmici. Upravo to govori o radu našeg kluba, koji dosta ulaže u mlađe kategorije i našu filijalu. Njegoša Petrovića, Veljka Nikolića i Željka Gavrića više ne računam u mlade igrače, oni su ozbiljan deo tima. Na moju veliku sreću i kluba još uvek se vode kao bonus igrači, što nam dosta pomaže u domaćem prvenstvu. Na pravom su putu, ali ih tek očekuje dosta rada kako bi stigli do vrha – zaključio je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

