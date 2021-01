NOVI TRENER, STARE MUKE ČELSIJA: Tuhel ipak zadovoljan bodom protiv Vulverhemptona

Tuhel je u sredu uveče prvi put predvodio Čelsi, dan pošto je preuzeo ekipu posle otkaza koji je na Stamford Bridžu dobio Frenk Lampard. Čelsi je sinoć odigrao nerešeno 0:0 protiv Vulverhemptona, pa je londonska ekipa osma na tabeli posle 20 kola u Premijer ligi.

Tuhel je imao samo jedan trening sa ekipom uoči utakmice.

"Razočaran sam što nismo pobedili, igrači su zaslužili zbog napora koji su uložili. Ali, rekao sam im u svlačionici da nema mesta razočaranju i sumnjama. Zadovoljan sam uloženom energijom, bili smo organizovani i nismo dozvolili kontranapade protiv jedne od najopasnijih ekipa. Bili smo hrabri, igrali smo hrabro kao ekipa i u napadu i u odbrani", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

"Igrači koji su ušli sa klupe su imali dobar uticaj, a igrači koji nisu ušli u igru imali su dobar stav. Bilo je teško, ali nismo gubili na intezitetu i zbog toga sam srećan. Ako je ovo naša polazna osnova, jedva čekam da vidim gde ćemo završiti", dodao je nemački trener.

Upitan o ciljevima Čelsija u ovoj sezoni, Tuhel je rekao: "Titula je daleko, moramo da budemo realni".

"Kada potpišete za Čelsi ili dodjete u klub kao trener, potpišete i očekivanja borbe za trofeje - Premijer liga, Liga šampiona i sva takmičenja u Kupu. To je apsolutno jasno. Ali, moramo da budemo realni, a u ovom trenutku, mnogo nas bodova deli do četvrtoplasiranog. Moramo svakodnevno da radimo na detaljima i napretku u igri, a bodovi će doći, apsolutno sam uveren", naveo je.

Čelsi zaostaje pet bodova za Vest Hemom na četvrtom mestu, koje vodi u Ligu šampiona, a 11 bodova za prvoplasiranim Mančester sitijem, koji ima i utakmicu manje.

"Ne mora mnogo toga da se popravlja. U ekipi je zanimljiva mešavina iskusnih igrača, ličnosti i talentovanih momaka. Vidim vrlo zahtevnu ligu koja fizički izvlači sve iz igrača. Kada sam došao zatekao sam grupu koja je bila potpuno otvorena za naše ideje, uverenja i taktiku. Osećao sam se veoma dobro zbog toga, pošto to želite kada dolazite", rekao je Tuhel.

"Ova igra je nivo. Navikao sam da stvaram posebnu energiju i atmosferu koja je potrebna da bi se otvorila mogućnost da pobedjujete na svaka tri dana u ovakvoj ligi. Verujem da to možemo svakoga dana. Izgradićemo tim protiv koga niko neće želeti da igra. To je za mene izazov, da uradim to što pre", dodao je Tuhel.

Lider Mančester Siti Totenhemu beži osam, a Liverpulu sedam bodova, pa bi za poraženog iz večerašnjeg (21.00) derbija Totenhem – Liverpul moglo da se kaže da ispada iz šampionske trke. Osim što je gost, Liverpul je u užasnoj formi, i bez pobede u Premijer ligi je već pet kola. Kvota na Totenhem je 3,10, na iks 3,35, a na Liverpul 2,30. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Totenhem – Liverpul.

(Beta)

Kurir