LJUBINKO DRULOVIĆ O ŠANSAMA PARTIZANA U DERBIJU: Suma bi mogao da reši, on uvek ima inspiraciju protiv Zvezde!

Crvena zvezda i Partizan sutra od 18.00 časova na Marakani igraju 164. derbi po redu. Prvi je završen nerešenim rezultatom 1:1, odigran prošle jeseni u Humskoj. Ljubinko Drulović, nekadašnji fudbaler crno-belih veruje u svoj tim.

Žal je što će praznik srpkog fudbala, što je svaki derbi, biti igran bez prisustva publike. Razlog je koronavirus.

- Nema favorita u derbiju! U poslednjih nekoliko utakmica Partizan je bio bolji, čak i kada je Zvezda imala 20 bodova prednosti. Zašto je to tako, ne znam. Partizan je uvek bio motivisaniji i bolji. Motivacija, borbenost i želja će odlučiti. Kvaliteta ima, naboja će biti, kao i kreacije, tehnike i brzine, jedino će nedostajati publika, i to je ono što me ne raduje - istakao je za Kurir Ljubinko Drulović.

Analizirao je nekadašnji selektor oba rivala, skenirao vrline dva tima.

- Sale Stanojević ima više iskustva kao trener, ali Deki Stanković ima ambiciju i svestan je da Zvezda ne sme da igra defanzivno kao u prošlom derbiju. Katai je glavna snaga Zvezde, uz njega Ben, Ivanić i Falčineli. U Partizanu Suma uvek ima inspiraciju u derbiju, pravi razliku. Asano igra odlično, Holender takođe, Marković i Jojić. Tu je snaga Partizana.

Bivši as koji je afirmaciju stekao igrajući u Portugalu za Porto i Benfiku igrao je derbije za Partizan kada je klub vodio Lotar Mateus.

- Aleksandar Stanojević dobijao je mnogo derbija. Opet, Deki Stanković je odigrao više derbija. Stanojević je zategao ekipu, baš kad treba. Ima veliku ambiciju da pobedi u derbiju - poručio je Drulović.

