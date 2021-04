UBEDLJIV TRIJUMF U BORBI ZA OPSTANAK Đumi oduševljen izdanjem svog napadača: Melunović dokazao da poseduje raskošan kvalitet!

Napredak je u 33. kolu Linglong Super lige Srbije bio ubedljiv u svim elementima fudbalske igre i ostvario svoju do sada najtrijumfalniju pobedu u ovoj sezoni.

Gosti sa novosadske Slane Bare ispraćeni su sa prepunim mrežom golova (5:0).

Najbolji igrać utakmice bio je Alen Melunović koji je postigao het trik i zaslužio priznanje za najboljeg igrača kola.

Ovo je četvrta uzastopna pobeda Čarapana, odnosno šesta u poslednjih osam kola i potvrda lepote fudbalske igre na koju su Kruševljani dugo čekali. Ekspertsko znanje i taktika trenera Milana Đuričića sve više dolaze do izražaja ovog proleća, ali I borbeni duh njegovih pulena.

Od samog starta Napredak je krenuo na sve ili ništa i već u petom minute Alen Melunović je načeo mrežu Novosađana I to je bio rezultat prvog poluvremena.

U nastavku domaćin je dodao gas i već u 54. minutu isti igrač je udvostručio prednost svoga tima. Čarapani nisu prestajali sa atacima na protivnički gol, a nova egzekucija je usledila u 67. minutu. Usledila je brza kontra i Spremo je odlično ubacio loptu Mitru Čukanoviću koji je savladao nemoćnog golmana Proletera za 3:0.

Ovo je bio pravi nokdaun za Proleter, koji je kulminirao samo dva minuta kasnije, kada je junak današnje utakmice – Alen Melunović postigao svoj het trik i doveo Napredak do rezultata 4:0. To nije bio kraj, šlag na tortu stavio je rezervista Marko Bačanin za konačnih 5:0, koji Napredak izvlači iz opasne zone i jača optimizam da se do kraja prolećne sezone izbori za opstanak u eliti.

- Da budem realan, rezultat je možda previsok. Na 2:0 Zonjić je izbacio loptu sa gol – linije, mogla je utakmica u tom trenutku da u ode u drugom pravcu i uđe u neizvesnost. Melunović je sa tri gola još jednom dokazao da poseduje raskošan kvalitet, izjavio je posle utakmice trener Kruševljana Milan Đuričić Đumi.

Čarapanima predstoji još pet teških utakmica do kraja šampionata, a prva naredna je gostovanje ekipi TSC u Bačkoj Topoli, koji zauzima visoko peto mesto na tabeli, iako je danas izgubio od Mladosti u Lučanima. Čarapani su se sada popeli na 13. mesto i imaju 41 bod.

Ž. M.