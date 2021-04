UŽIVO, VIDEO: LIDER SE JESENAS MUČIO NA MARAKANI: Inđija - Crvena zvezda (17), SASTAVI

Tok meča

Inđija: Jovičić - Cucin, Đurić, Škorić, Bastajić, Jovanović, Aleksić, Protić, Bakić, Nešković, Dimitrov.

Crvena zvezda: Borjan - Gajić, Milunović, Pankov, Rodić - Petrović - Falko, Nikolić, Srnić - Falčineli, Pavkov.

Sastavi

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da mu u centru pažnje nije pozicija Inđije na tebeli i da li se bore za opstanak, već igra njegovog tima i ostvarenje zacrtanih ciljeva:

’’Prethodni put kada smo igrali protiv Inđije na njihovom terenu bilo je 1:1, a u Kupu Srbije bilo je 2:1. Jednostavno, nekada se dešava da ti protivnik malo više ne leži i imaš više problema. Još uvek matematički nismo obezbedili titulu, tako da naš cilj ostaje isti. Volim kada imamo teške situacije, teške utakmice i protivnike, jer u takvim mečevima samo možemo da porastemo kao ekipa i ništa drugo. Skoro svi igrači su na raspolaganju, Sanogo će zbog kartona morati da preskoči ovaj meč. Videćemo još, ima dosta igrača koji su igrali mnogo utakmica. Imamo još današnji trening i onda ćemo odlučiti ko će početi utakmicu. Ne znam koliko su oni rasterećeni. Mislim da se oni bore za opstanak ako ne grešim, njihova pozicija na tabeli govori da imaju čemu da se nadaju, iz tog razloga ne znam da li će biti opušteni. Međutim, to ne menja ništa kod nas, mi analiziramo protivnika, a ne njihovu situaciju na tabeli i da li će biti opušteni. Poštujemo svakog protivnika i idemo na pobedu. Bili bismo zadovoljni sa 1:0 i tri boda. Mnogo puta sam rekao da ne može svaka utakmica da se dobije sa tri, četiri ili pet golova razlike, to nije realno. Nekad je dovoljna jedna korektna, dobra, takmičarska utakmica sa 1:0 i tri boda, jer mi težimo ka cilju, a to je titula. Način na koji ćemo stići do cilja mi nije toliko bitan. Kao što sam često govorio, ako moram da biram između prelepe igre u utakmici koju ćemo da izgubimo ili jedne korektne, dobre, teška utakmicu iz koje ćemo izaći kao pobednici, uvek ću odabrati ovo drugo.’’

Šef stručnog štaba domaćeg tima Goran Milojević ističe da su crveno-beli daleko kvalitetniji tim, ali da će pokušati da naprave iznenađenje i eventualno iskoriste njihov slab dan:

’’Mi treniramo za svakog rivala, ali dolazi nam aktuelni šampion i to je samo po sebi veliki motiv našim igračima. Naš je plan da ovu utakmicu odigramo u ritmu u kojem smo odigrali i ovih četiri od kada sam ja došao u klub, da pružimo naš maksimum u datom trenutku. U prethodnim utakmicama sa nama su teško izlazili na kraj, ali Crvena zvezda je veoma kvalitetna ekipa, pojedinačno i kolektivno. Sami vidite, jedan igrač Crvene zvezde ima primanja kao ceo budžet Inđije. Ali opet, fudbal je fudbal i zato je interesantan, to je draž fudbala. Možda Crvene zvezda ne bude imala svoj dan. Naša ideja je da uđemo u utakmicu kvalitetno, da momci izađu i da odigraju u našem ritmu, koliko nam protivnik dozvoli.’’ Meč 33. kola Superlige Srbije između Inđije i Crvene zvezde igra se , sa početkom u 17 časova. Kurir sport