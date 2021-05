VUČELIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI OD SLUČAJA ASANO Čelnik Partizana progovorio o borbi sa fudbalskom mafijom: Vučićeva najava ohrabruje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je borbu protiv nepravilnosti u srpskom fudbalu, a ova izjava prvog čoveka naše zemlje izuzetno je ohrabrujuća, smatra Vučelić.

"To je njegov lični uvid, pošto sportske novine uglavnom pišu o tome koliko je palo golova. To je značajno zato što je ljudima iz sporta dalo priliku da pričaju o tome, zato što je to bilo zabranjeno od strane FSS. Ja sam recimo pre nekoliko godina kažnjen zato što sam javno rekao da su Partizanu oduzeti bodovi. To je bio verbalni delikt. Što se Partizana tiče, ja mogu da kažem da Partizan ne namešta utakmice, nekada pobedi, nekada izgubi", rekao je Vučelić u emisiji "Jutro" na TV Pink.

Na pitanje o odlasku Asana, Vučelić je rekao da će taj slučaj doživeti epilog na sudu, rekavši da su nadležni naš sud i organi FIFA.

"Imamo indicije da je napravljena prevara, u kojoj je učestvovao jedan strani klub, kako bi izbegli plaćanje transfera. Govori se da smo mi njega zlostavljali, ucenjivali i ponižavali, a ja ću sada reći sve. On je 5.okobra 2020 i 4. novembra 2020 dobio platu, zatim 8.decembra 2020, pa 12. januara 2021, 18. ferbuara, 26. marta, 31. marta i 05. maja bi trebalo da dobije platu. Ako je samo u ovoj godini on dobio 240.000 evra, njemu nikako ne može biti ugrožena egzistencija. On je spreman da tuži čak za kovid plate, koje su umanjene u svim svetskim klubovima. Naplatio je svoje igre, i dužan je da igra", istakao je Vučelić.

foto: Starsport

(Kurir sport)