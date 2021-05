TRENER ĐAVOLA SREĆAN ZBOG FINALA, ALI NEZADOVOLJAN RASPOREDOM: To su napravili ljudi koji nikada nisu igrali fudbal (FOTO)

"Dobar je osećaj biti u finalu. Odigrali smo jedno dobro poluvreme na Old Trafordu, koje nas je poslalo u finale. Razočaran sam porazom u revanšu polufinala Lige Evropa protiv Rome", rekao je Solskjer, preneli su britanski mediji.

Fudbaleri Mančester junajteda plasirali su se sinoć u finale Lige Evropa, pošto su ukupnim rezultatom 8:5 u dvomeču polufinala eliminisali Romu. Roma je sinoć u Rimu pobedila sa 3:2, a Junajted je prošlog četvrtka na Old Trafordu pobedio sa 6:2.

foto: EPA-EFE/Clive Brunskill

To će biti prvo finale za Solšera otkako je 2018. godine preuzeo ekipu posle otkaza Žozeu Murinju.

"Bila je čudna utakmica. Stalno smo im poklanjali loptu, ali na sreću, imamo jednog od najboljih golmana na svetu. On je bio ključan i po meni, igrač utakmice. U finalu smo i radujemo se 26. maju. Do tada ima mnogo utakmica, David je dobro odigrao, a dokazivanje je uvek na terenu. Moraš da igraš dobro, tako se čuva mesto u timu", rekao je Solskjer.

Junajted će u finalu 26. maja u Gdanjsku igrati protiv Viljareala, koji je ukupnim rezultatom 2:1 eliminisao Arsenal. U Londonu je sinoć bilo 0:0, a španski tim je prošlog četvrtka pobedio sa 2:1.

Solskjer je pohvalio i urugvajskog napadača Edinsona Kavanija, koji je u dvomeču sa Romom postigao četiri gola.

"Edinson je još jednom pokazao zbog čega želimo da ga zadržimo na Old Trafordu. Fudbal ima svoj jezik. Edinson je pokazao u ovoj utakmici, prethodnim mečevima i tokom karijere šta bi centarfor trebalo da radi sa loptom i bez nje, kako se pripremati za mečeve i oporavljati od njih. On je vrhunski profesionalac i svi u mojoj ekipi mogu mnogo da nauče od njega", dodao je.

Edison Kavani foto: AP

Trener Junajteda se osvrnuo i na težak raspored njegove ekipe sledeće sedmice.

Utakmica u Rimu bila je prva od četiri koliko će Junajted odigrati u narednih osam dana.

"To je nečuveno. To su napravili ljudi koji nikada nisu igrali fudbal na ovako visokom nivou. To je fizički nemoguće za igrače. Biće nam potrebni svi igrači za ove četiri utakmice. Kratak je period, ali moramo da budemo spremni", rekao je norveški trener.

Junajted će u nedelju igrati kao gost protiv Aston Vile u Premijer ligi, 11. maja protiv Lestera kao domaćin, a u četvrtak 13. maja odigraće utakmicu protiv Liverpula na Old Trafordu, koja je ranije bila odložena zbog upada navijača na stadion.

Do kraja sezone, Junajted će dočekati Fulam 18. maja, sezonu u Premijer ligi završiće protiv Vulverhemptona pet dana kasnije, nakon čega ide u Gdanjsk na finale Lige Evropa.

(Beta)