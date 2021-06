POKAJAO SE! Pogba kaže da ga je Ridiger 'gricnuo', Ridiger žali što je to uradio

Nemački fudbaler Antonio Ridiger rekao je danas da žali što je prislonio usta na ledja francuskog igrača Pola Pogbe tokom utakmice dve ekipe na Evropskom prvenstvu.

Pogba je rekao da ga je na jučerašnjoj utakmici u Minhenu, koju je Francuska dobila sa 1:0, "gricnuo" Ridiger koji kaže da žali zbog toga.

"Nije trebalo to da uradim, da prislonim usta na njegova ledja, nema sumnje, izgleda neprimereno. Pol i ja smo razgovarali vrlo prijateljski posle utakmice i potvrdio mi je da ga nisam ugrizao, a posle je u izjavi medijima rekao da to nije bio ugriz, kao što su neki rekli", rekao je Rudiger.

Ridiger je pre utakmice rekao da bi njegov tim morao da bude "odvratan" tokom utakmice kako bi pobedio aktuelne svetske šampione, a onda se dogodilo to s Pogbom.

"Malo me je gricnuo, ja mislim. Osetio sam to, rekao sudiji, on donosi odluke. To je završeno. Samo želim da igram fudbal. Nije dobio karton, mislim da je tako bolje", rekao je Pogba posle utakmice.

Pogba, koji je bio jedan od najboljih igrača Francuske u utakmici protiv Nemačke, rekao je da se "nije dogodilo ništa loše" i da je to "prošlost".

"Ne plačem za kartonima, za crvenim kartonima, zbog takvih stvari", rekao je Pogba i dodao da su on i Ridiger prijatelji i da se dugo poznaju.

Ridiger je rekao da ne očekuje da će retroaktivno biti kažnjen.

"Sudija mi je tokom utakmice rekao da bi me kaznio da je smatrao da se radi o nasilnom činu", naveo je Ridiger.

Beta