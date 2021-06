RONALDO POLUDEO KADA JE VIDEO FLAŠICE! Odmah ih je sklonio sa stola i poslao jasnu poruku! EVROPA BRUJI O SCENI SA KONFERENCIJE

Najveća zvezda Evropskog prvenstva, Portugalac Kristijano Ronaldo, napravio je mali šou na konferenciji za medije.

Aktuelni evropski šampion Portugal danas na Puškaš areni u Budimpešti igra svoj prvi meč na EP (18.00).

U ponedeljak je održana konferencija za medije na kojoj je na pitanja novinara odgovarao kapiten tima i najbolji igrač Kristijano Ronaldo.

Čim je ušao u salu Ronaldo je napravio predstavu o kojoj bruji planeta.

Naime, na stolu ispred njega nalazile su se dve flašice koka-kole. Iako zna da se radi o sponzoru prvenstva, Portugalac nije bio oduševljen što se ispred njega nalazi pomenuto piće. Sklonio je flašice, izvadio vodu i glasno poručio:

"Pijte vodu!"

👀 @Cristiano moving the sugary/unhealthy drinks and instead telling people to drink water… #Euro2020 pic.twitter.com/gcfssmmJ0r — Samantha Quek (@SamanthaQuek) June 14, 2021

Poznato je da Ronaldo izuzetno vodi računa o zdravoj ishrani. Ne voli gazirana pića i maksimalno se trudi da i svom nasledinku Ronaldu Junioru usadi zdrave navike.

"Ponekad bije koka-kolu i jede čips, a to me jako nervira i on to zna", rekao je jednom prilikom as Juventusa.

Podsetimo, Portugal se nalazi u "grupi smrti". Pored Mađarske rivali u grupi F biće im Nemačka i Francuska.

Kurir sport