TAJNI PLAN: FSS menja statut kako bi sprečio Ljajića da postane predsednik! EVO KOME SE OTVARA PUT!

Fudbalski savez Srbije radi na promeni statuta, ali umesto da ga učini poštenim i normalnim, oni opet muljaju! Kurir vam otkriva šta stoji iza želje da se navodno fudbal u Srbiji odvoji od političara...

Jedan jedini cilj - sprečiti Rasima Ljajića da postane predsednik FSS. Ljudi koji su u svoj izvršni odbor primili aktivne političare sada traže zabranu za sve koji su se u prethodne tri godine bavili politikom?! Naravno, iza svega toga stoje lični interesi, a ne neka iskrena želja da se fudbal potpuno distancira od politika.

Pa, fudbal i politika imaju veze i u mnogo moćnijim državama od Srbije i ne treba se praviti lud kako kod nas toga nema. Setimo se malo uloge Borisa Džonsona, premijera Velike Britanije, u stopiranju projekta Superlige Evrope.

Sportski žurnal je otkrio sve detalje izrade novog statuta Fudbalskog saveza Srbije i nagovestio da će on postati predmet javne rasprave kad ga bude aminovao Izvršni odbor FSS. A konačnu reč, naravno, daće Skupština.

Ne ulazeći u to ko treba da bude predsednik saveza, da li je Rasim dobar kandidat ili ne, potpuno je legitimno omogućiti svakome ko želi da se kandiduje za čelnika FSS da to i učini. U skladu s tim, ukidanje starosne granice (65 godina) za kandidaturu je pohvalno, ali... Problem je što se to ne radi u interesu srpskog fudbala, već iz ličnih interesa.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Tole (počasni) predsednik Ako dođe do ukidanja starosne granice za izbor u FSS, automatski rastu izgledi Toleta Karadžića, Nenada Bjekovića, pa i Žarka Zečevića da se ustoliče na čelu saveza. Aktuelni statut to sprečava, ali novi... Možda Toletu bude izbrisana funkcija "počasni" ispred zvanja "predsednik".

Kurir sport / M. Bjelinić