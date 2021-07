RONALDO JE BOLESNIK I IDIOT, A MURINJO IMBECIL Skandal u Madridu: Florentino pljuvao najveće legende kluba! ISPLIVALI TAJNI SNIMCI

Nezapamćen skandar trese slavni španski klub Real Madrid.

Glavni akter je prvi čovek kraljevskog kluba Florentino Perez!

Samo dan pošto su se pojavili audio-snimci iz 2006. godine, na kojima se može čuti kako Florentino Raula Blanka i Ikera Kasiljasa naziva prevarama, pojavili su se novi šokantni materijali.

Na snimcima koji su nastali 2012. godine može se čuti kako Florentino Perez proziva svog najboljeg igrača Krsitijana Ronalda i trenera Žozea Murinja.

"Kristijano Ronaldo je lud. On je idiot i bolestan čovek. Pomislite da je normalan, a onda shvatite da nije jer normalan čovek to ne bi radio. On je čovek sa velikim egom, razmažen je. Radi šta hoće", rekao je Perez.

foto: EPA-EFE/Neil Hall

U nastavku razgovora opleo je po Murinju:

"Žorž Mendeš ne kontroliše Kristijana, baš kao što ne kontroliše ni Murinja. Nula uticaj. To su momci sa ozbiljnim egom, obojica su razmaženi i ne vide realnu sliku jer su mogli da zarade mnogo više novca da su pristupačniji. Njih dvojica su nenormalni jer govorimo o ogromnom novcu za prava na fotografije. Takođe, sa licima koje imaju i tim prkosnim izrazom da ih niko ne voli, publicitet je suprotan."

Portugalci mu očito nisu dragi, pa je zakačio i Fabia Koentraa.

"On je sra*e igrač. Još jedan lik koji nema glavu, a Madrid takve pojede"

Kurir sport