LEGENDARNI ĆIRO BLAŽEVIĆ OTVORENO O BOLESTI Pojavio se recidiv karcinoma! Borim se i ne dam se! Od Slovenaca se opraštam ceo život

Vest da je legendarni fudbalski stručnjak Ćiro Blažević (86) teško bolestan potresla je čitav region.

Slovenački "Sportklub" nazvao je Blaževića povodom kvalifikacionog meča između Hrvatske i Slovenije i proslavljeni trener im je tom prilikom rekao da mu je zdravstveno stanje jako loše i da mu se bliži kraj.

Blažević je za hrvatski "Index" potvrdio da se bolest vratila.

"Uf, baš su me uvalili u nevolje. Svi me sada zovu i pitaju kako sam. Mislio sam da će oni to zadržati za sebe" kaže Ćiro i dodaje:

"Pojavio mi se recidiv karcinoma i sada je on okupirao nove prostore. Proširio se na limfne žlezde. Prostata koju su mi izvadili je bila žarište. Borim se i ne dam se. Što je najvažnije, ne predajem se. Uveren sam da će sve biti dobro."

Na konstataciju da zvuči dobro, Ćiro je odgovorio:

"To je zato što me uprkos svim tegobama glava još uvek služi".

Hrvatski stručnjak je istakao da su Slovenci dramatično plasirali vest.

"Oni su to malo dramatično plasirali. Pusti Slovence, od njih se opraštam ceo život", poručio je uz osmeh Blažević.

Hrvatskom fudbalskom stručnjaku je rak prvi put dijagnostifikovan 2011. godine. Sedam godina ranije imao je operaciju prostate. Dva puta je uspeo da se izbori sa opakim protivnikom, međutim, bolest se po svemu sudeći ponovo vratila.