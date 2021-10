NIJE PITANJE ZASLUGA, VEĆ MORANJE: Piksi progovorio o Nacionalnom stadionu VIDEO

Objasnio je i da je moderni stadion moranje, a ne pitanje da li ga zaslužuje reprezentacija.

"Ovde nije stvar da li neko zaslužuje ili ne, to je jednostavno moranje. Jedna zemlja mora da ima Nacionalni stadion ili objekat reprezentativnog kvaliteta, nešto što Evropa ima. Vidimo da su zemlje u okruženje uspele da naprave velelepna zdanja. Srbija, zaslužila ili ne, u moranju je da ga ima", rekao je Stojković, a onda i otkrio:

"Očekujem do 2025. godine da ga imamo. Razgovore koje sam imao sa relevantnim ljudima koji se bave tom tematikom, uverili su me da ćemo do 2024. godine, a ja kažem prihvatljive 2025, da napravimo i budemo ponosni na objekat te vrste".

Takođe je u planu da se sazida administrativni centar FSS.

"U fazi smo traženja lokaliteta. Na stolu je papirologija, FSS traba da odluči gde i kako. Novac nije problem, a FSS mora da ima administrativni centar u skladu sa onim što traže FIFA i UEFA", zaključio je.

