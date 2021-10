OD MAGIJE DO SUKOBA Terza napravio MOĆNU ZVEZDU, ali je sa 3 KLUPSKE LEGENDE na ratnoj nozi! Ovako je došlo do RASKOLA

Otkako je Zvezdan Terzić stigao u Crvenu zvezdu 2014. godine, klub je osvojio pet šampionskih titula, a ove sezone igra i petu grupnu fazu evropskih takmičenja.

Sve to je stiglo nakon potpune dominacije Partizana i možda i najtežeg perioda za klub, otkako je osnovan u martu 1945. Odličan je posao napravljen u prethodnih sedam godina.

Klub je, posle dve pobede na dve utakmice u grupi F, na dobrom putu da obezbedi treće evropsko proleće u poslednjih pet godina, dok je posle nedavno odigranog večitog derbija (1:1) na dva boda zaostatka od komšija iz Humske, što znači da će ove sezone crveno-beli voditi bitku za titulu, nakon što su prethodnih godina ubedljivom bodovnom razlikom osvajali trofej.

Situacija deluje daleko bolje od one kakvu je generalni direktor crveno-belih zatekao kada je postao član Upravnog odbora, međutim, kao i u svakom poslu, javljaju se problemi.

U slučaju Zvezdana Terzića, jedan od problema su sukobi sa legendama kluba (Dejan Savićević, Nemanja Vidić i Dragan Stojković), do kojih je u poslednjih godinu dana dolazilo iz različitih razloga. Utisak je da do ovih sukoba uopšte i nije moralo da dolazi jer to nisu neki bogzna kakvi problemi, ali... Desilo se!

Terzić vs Stojković

Poslednji čovek koji se našao na udaru funkcionera kluba iz Ljutice Bogdana je Dragan Stojković Piksi, peta Zvezdina zvezda i aktuelni selektor reprezentacije Srbije. Terzić je, gostujući na jednoj televiziji, Piksiju zamerio komentare na račun suđenja i selektorovo zapažanje da "više nema nameštanja u Superligi Srbije".

foto: Starsport©

Odnosi između njih dvojice pukli su dolaskom Stojkovića na mesto selektora, kada je Zvezdanov sin Kostadin ostao bez posla u Fudbalskom savezu Srbije. S obzirom na to da reprezentacija danas igra protiv Luksemburga, a u utorak protiv Azerbejdžana, Stojković se u ovom trenutku neće oglašavati, ali u nekim ranijim sukobima sa zvezdašima Terzić je dobijao odgovore od druge strane.

Terzić vs Vidić

U novembru prošle godine Nemanja Vidić je otvorenim pismom kritikovao rad Fudbalskog saveza Srbije, a Zvezdan Terzić je tada, takođe na jednoj televiziji, otkrio da je godinu i po dana ranije sa bivšim kapitenom Mančester junajteda razgovarao, i to kada su se sreli ispred zgrada u kojima žive.

foto: Profimedia

Za mnoge neočekivano, nekadašnji reprezentativac je poručio da je taj razgovor u komšiluku izmišljen, te da je Terzić "poslednja osoba kojoj bi se poverio", a Zvezdin direktor je ekspresno učinio sličnu stvar - medijima je dostavio odgovor u kojem je objasnio da Nemanju Vidića smatra za časnog čoveka, ali da tog puta nije govorio istinu i da je do njihovog susreta koji je opisao zaista došlo.

Terzić vs Savićević

Nedugo nakon čitave situacije sa Vidićem, Terzić je otvorio front i sa Dejanom Savićevićem pre Zvezdinog dvomeča protiv Milana u nokaut fazi Lige Evrope. Kako je Savićević ostavio ozbiljan trag u oba kluba, Terzić je govorio o mogućnosti da Genije bude gost na Marakani, ali, umesto toga, usledile su brojne uvrede, a nijedan od njih dvojice nije štedeo protivnika.

foto: Printscreen

Savićević je rekao da je Zvezdan poslednji čovek u Srbiji koji treba da ga zove na utakmicu, a zatim je iz Beograda stigla ocena da je Savićević, kao čovek i predsednik FSCG, dupla nula. Do pogoršanja odnosa između njih dvojice došlo je 2019. godine, kada je Savićević optužio Terzića da je kriv što Filip Stojković i Mirko Ivanić ne igraju za Crnu Goru protiv tzv. republike Kosovo.

Kurir sport/A. K.