ŠAĆIRIJEV PAKLENI PLAN! Znao je za jaknu terorističke UČK! Ceo događaj pažljivo isplaniran, Švajcarci mu pomogli! FARSA!

Đerdan Šaćiri ponovo je dočekao svojih pet minuta da provocira Srbe, ali režija koju je ovaj put uradio bila je izuzetno loša. Sve dešavanja posle meča Švajcarska - Severna Irska bila su unapred planirana!

Naime, ne postoji nikakva šansa da osoba bez novinarske akreditacije dođe do miks zone (mesto gde fudbaleri daju izjave). Da bi se to dogodilo potrebno je proći čak tri punkta sa redarima. Prvo na tribinama, potom na silasku na teren, a na kraju i kod miks zone.

Pogled koji sve govori: Đerdan Šaćiri foto: Printskrin

Ni na jednom evropskom stadionu nije moguće doći do prostora gde igrači daju izjave bez da se bar dva puta pokaže odgovarajuća akreditacija... Sve to dovodi do toga da je osoba koja je nosila Šaćiriju jaknu UČK imala potrebnu akreditaciju za silazak na teren i dolazak do miks zone. Švajcarci nijednog momenta nisu ponudili odgovor na ključna pitanja:

- Kako je izgrednik došao do Šaćirija i ko mu je to omogućio?

Provokator po navici foto: Profimedia

Naravno da odgovora nema jer bi se onda rasplela cela mreža organizacije ovog incidenta. Đerdan Šaćiri je provocirao već desetak puta u prošlosti, pa ko može da mu veruje da ponovo nije želeo da učini isto?! Uostalom, osmeh kada je video šta piše na jakni dovoljno govori.

Navodna kazna izgredniku u vidu zabrane prilaska stadionima samo je nastavak farse, jer apsolutno nijedan detalj, objašnjenje incidenta, niti ime počinitelja nije objavljeno. Razumljivo, jer bi konačan krak doveo do samog Šaćirija ili nekog iz Fudbalskog saveza Švajcarske koji je stajao iz celog ovog provokatorskog projekta.

foto: AP

Kurir sport / M. B.