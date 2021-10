NISAM MOGAO TO DA DOZVOLIM SEBI Bivši reprezentativac Srbije priznao: Hteo sam da DOĐEM U ZVEZDU, ali da se ne lažemo...

Ovako, Zdravko Kuzmanović koji je karijeru profesionalnog fudbalera završio na leto prošle godine, iako je ovog septembra napunio 34 godine, ostao je bez iskustva igranja u Super ligi Srbije.

Kuzmanović je rođen u Tunu, ali je odlučio da prihvati poziv iz Srbije i zaigra za "Orlove".

Nekoliko prelaznih rokova javnost i navijači su ga dovodili u vezu sa Crvenom zvezdom, a bivši vezista je sada otkrio da je i on želeo da obuče crveno-beli dres.

- Jeste mi to bila želja, ali da se ne lažemo, imao sam dosta povreda na kraju karijere i nisam hteo da dozvolim sebi da dođem, a da ne mogu da pružim maksimum. Ja sam zaista želeo, ali fizički nisam mogao i odlučio sam da prekinem karijeru - rekao je Kuzmanović za TV "Arena Sport".

foto: Profimedia

On je govorio i o odluci da igra za Srbiju.

- Ja sam od trenutka kad je poziv stigao znao da ću zaigrati za Srbiju. Volim naš narod, zemlju i volim da se borim za nju. Mnogi su govorili ''Kuzma, što to?'', ali se nisam dvoumio, iako sam tada srpski govorio mnogo gore nego sada - poručio je Kuzmanović i dodao:

- Bila su to velika imena, ja sam sa svima bio dobar. Znao sam nekoliko njih i pre dolaska, imao sam veliki respekt, jer kada uđeš tamo kao klinac moraš da imaš respekt, ali sam na terenu to isklljučivao. Mislim da su me dobro prihvatili a i ja njih, bilo je opušteno.

