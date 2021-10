RIKARDO JE PETI NAJBOLJI STRELAC U EVROPI: Partizan ima napadača kojem u leđa gledaju MOHAMED SALAH i ROBERT LEVANDOVSKI

Rikardo Gomes trenutno se nalazi na petom mestu liste najboljih strelaca Evrope. Tačnije, visoko je kotiran u borbi za trofej "Zlatna kopačka".

Pošto je prvenstvo Srbije među slabijima po kvalitetu, naša liga ima koeficijent 1,5, pa se on množi sa brojem golova, a to je u Rikardovom slučaju 15. Tako on ima ukupan indeks od 22,5.

foto: www.partizan.rs

Sve to ga stavlja na peto mesto liste strelaca Evrope iza vodećeg Ohija Omoižuanfa koji ima koeficijent 36, budućeg napadača Crvene zvezde i člana Moldea.

Dalje, plasirani su Veton Beriša iz norveškog Stavangera sa koeficijentom 27, koliko ima i Tomas Lene Olsen iz Lilestrema, iz Norveške. Danac Mikel Dal koji igra za Toršavn sa Farskih ostrva je četvrti sa skorom 24.

foto: Profimedia

Zanimljivo, iza Rikarda su plasirani Mohamed Salah, Robert Levandovski, Erling Haland... Oni igraju u jačim ligama, pa se njihovi golovi množe sa koeficijentom dva. Salah i Levandovski imaju 20 bodova, dok je povređeni Haland, koji neće igrati do januara stao na brojci 18, koliko ima i Karim Benzema.

Kurir sport