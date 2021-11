KATAI SE VRATIO, ŽELI EVROPSKO PROLEĆE: Delije dođite, Crvena zvezda je spremna, Mitjiland mora pasti u GROTLU MARAKANE!

Vezni fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai govorio je o predstojećem evropskom meču koji će u okviru 4. kola grupne faze Lige Evrope izabranici Dejana Stankovića odigrati na domaćem terenu protiv Midtjilanda u četvrtak od 21 čas i istakao da veruje u tim i podršku sa tribina.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Očekuje nas veoma važan meč u četvrtak. Zbog toga će nam posebno biti potrebna podrška navijača koji su nas godinama u nazad bodrili i učestvovali u svim našim uspesima. Ovo je veoma bitan trenutak u sezoni, imamo priliku da obezbedimo evropsko proleće na svom terenu, a huk navijača sa tribina će biti naš dvanaesti igrač. Bitno je da ih bude što više kako bismo zajedno ostvarili još jedan veliki rezultat - rekao je Aleksandar Katai i nastavio:

- Neće biti lako, Midtjiland je ozbiljna ekipa, pokazali su to u prvom meču. Radi se o izuzetno kvalitetnoj i talentovanoj ekipi, koja je prošle godine igrala i u najeltnijem evropskom takmičenju, to dovoljno govori o njima. U meč ćemo ući kao da je početak grupne faze, ne kalkulišemo, igraćemo našu igru i uz takav pristup i podršku zvezdaša verujem stići do zacrtanog cilja.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se Katai i na kvalitet ekipe Midtjilanda. On nije putovao u Dansku, jer je imao posledice kovida, pa je ostao u Beogradu.

- Vlasnik danskog kluba takođe se nalazi na čelu engleskog kluba Brentforda. Veoma su opasna ekipa, imali smo priliku da ispratimo utakmicu koju su odigrali protiv Brage i da vidimo koliko je bilo teško portugalskom klubu da preokrene meč. To je još jedan razlog zbog kog očekujem da će naši navijači doći na stadion, mi smo dobro, vredno smo se pripremali, ovaj meč može mnogo toga da mi donese. Svesni smo da imamo velike šanse da prezimimo u Evropi i učinićemo sve da to ostvarimo što pre. Značiće nam što su se mnogi igrači vratili na teren, igraćemo našu igru, potruditi se da ispunimo sve zahteve šefa stručnog štaba Dejana Stankovića i da na kraju slavimo u našoj kući. Pokazaćemo za koji se grb borimo i zašto je Crvena zvezda klub koji je toliko cenjen u evropskim okvirima - zaključio je Katai.

Fudbaler Crvene zvezde u takmičarski pogon se vratio pre desetak dana, a prvu utakmicu posle preležane korone odigrao je proteklog vikenda u Kragujevcu, gde su crveno-beli ubedljivo slavili rezultatom 3:0.

Kurir sport