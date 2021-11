NEMA KALKULACIJA NA MARAKANI! Stanković pred Mitjiland: Hoćemo proleće u Evropi

Prvi duel u Danskoj završen je bez pobednika (1:1). Trener Dejan Stanković je svestan da ih čeka težak zadatak.

"Krenuo bih prvo od utakmice kod njih gde je bila jedna prava takmičarska, zahvtevna utakmica. Oni su jedna mlada, dobro postavljena ekipa. Imaju individualni kvalitet i kvalitet kao tim, kao i ogromnu brzinu. Tamo smo uspeli da limitiramo njihove vrline, probaćemo to i u četvrtak", rekao je Stanković na konferenciji za štampu.

Nije želeo previše da priča o očekivanjima, to je prilično jasna stvar.

"Igramo kod kuće, imamo mogućnost da obezbedimo proleće u Evropi. Ja verujem u to jer znam koga imamo na raspolaganju, znam ko će izaći sutra i svi zajedno možemo da ispišemo nove strane istorije Crvene zvezde. Kalkulacije na našem stadionu ne postoje, matematika nam nije potrebna i znamo šta je cilj. Da li ćemo do njega doći kroz pobedu ili remi to ne znam."

Zdravstveni bilten je konačno dobar u redovima crveno-belih.

"Čim nisam počeo izlaganje sa tim, to znači da je Bogu hvala sve na zadovoljavajućem nivou. Nisu svi na maksimali, ali sam zadovoljan. Sanogo će odraditi trening, imamo 24 sata do utakmice, videćemo kako se oseća. Svi su dostupni i u konkurenciji."

Odrađena je detaljna analiza meča i znaju se vrline i mane rivala.

"Svaki meč nosi nešto svoje, gledaćemo da predvidimo sve u svakom smislu te reči i da pripremimo sve do sitnih detalja. Gledaćemo da limitiramo njihovu brzinu, onda dolazi do individualnih kvaliteta, a to je na momcima kada se sudare prsa u prsa. Imali smo i dobre i loše utakmice, znamo naše vrline i mane. Očekujem sličan susret kao u Danskoj, ali to što igramo kod kuće može da donese prevagu."

Nastavio je sa analizom protivnika.

"Igraju manje-više isto. Nedostaje im Brumado, što je veliki hendikep, on je izvanredan špic i dosta njihove igre zavisi od njega. Mentalitet i način igre neće menjati, sa formacijom 3-4-3 će biti ofanzivni, mi se polako spremamo."

Trener gostiju Bo Henriksen je nedavno izjavio da je njegov tim "bolji i da bi pobedili da se meč opet igrao". Šef struke Zvezde nije želeo tome da pridaje značaj.

"Kada se bavim sportom nisam tu da komentarišem rekla-kazala. Tu sam da dam svoju izjavu, a svako ima pravo da kaže šta želi. Njegovu izjavu nisam video", zaključio je Stanković.

Kurir sport