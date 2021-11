ZVEZDA SE OPROSTILA OD MARINKA ROKVIĆA: Još uvek odzvanjaju čuvene rečenice JA SAM ZVEZDAŠ CEO ŽIVOT! (FOTO)

IN MEMORIAM

"Poznati pevač i veliki navijač Crvene zvezde - Marinko Rokvić, preminuo je danas u 68. godini života.

Ljubav prema crveno-belim bojama nije krio, o našem klubu je uvek govorio u superlativu i nikada nije propuštao priliku da pokaže koliko je privržen Crvenoj zvezdi. Još uvek odzvanjaju čuvene rečenice: "Ja sam zvezdaš ceo život!", ''Davni su to dani kada sam zavoleo Zvezdu, bilo je to vreme Dragana Džajića. I danas redovno pratim mečeve i imam miljenike među fudbalerima. To su Katai, fenomenalan igrač, Ivanić, pa Borjan, koji je Zvezdu uveo u Ligu šampiona."

FK Crvena zvezda izražava duboko saučešće porodici Rokvić!

Neka mu je večna slava", piše u saoštenju crveno-belih na društvenim mrežama.

Pevač Marinko Rokvić preminuo je danas u Beogradu u 68. godini.

(Kurir sport)