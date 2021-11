NAJBOLJI SU TRENERI U PREMIJER LIGI! Dok Sampdorija PO SVAKU CENU želi Stankovića, sve se uklapa da on završi u Engleskoj!

Trener Crvene zvezde je već bio meta ekipe iz Đenove, a posle 12 kola i samo devet osvojenih poena, u Sampdoriji žele hitnu promenu na klupi.

Navodno, Italijani ne žale novac za dolazak Stankovića, međutim, u ovom trenutku ne postoje indikacije da će legenda crveno-belih napustiti klub pre isteka ugovora.

A, u jeku priča o Sampdoriji, pojavio se zanimljiv podatak, po kojem je mladi stručnjak i nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije idealan za odlazak u, po mišljenju mnogih, najjaču ligu na svetu - Premijer ligu.

Šta je u pitanju?

Naime, ovog četvrtka je Stiven Džerard promovisan u Aston Vili nakon što je sa škotskim Rendžersom imao puno uspeha.

Popularni Stivi Dži je potpisao ugovor koji bi u klubu iz Birmingema mogao da ga zadrži do leta 2024. godine, a potpis na papir je stavio u trenutku kada je sa Rendžersom bio prvi na tabeli škotskog Premijeršipa sezonu nakon što je sa čuvenim timom iz Glazgova osvojio titulu bez poraza.

foto: EPA/ROBERT PERRY

Džerard sanja o trenutku kada će preuzeti Liverpul, klub u kojem je proveo gotovo čitavu karijeru, a dolazak u Aston Vilu je dobar korak ka ispunjenju cilja.

Sa druge strane, njegov dolazak u Premijer ligu je poprilično zanimljiv, evo i zašto...

Samo je pet trenera u ovom veku završilo sezonu bez prvenstvenog poraza, neračunajući niže lige, a računajući takmičenja sa 38 utakmica.

Pored Džerarda, to su učinili još Patrik Vijera, Antonio Konte, Brendan Rodžers i već pomenuti Dejan Stanković.

Five teams have completed a 38-game top-flight season unbeaten this century: ◉ Arsenal (03/04) ◉ Juventus (11/12) ◉ Celtic (16/17) ◉ Rangers (20/21) ◎ FK Crvena zvezda (20/21) The captain of the first and managers of three others are in charge of a Premier League club. 🤯 pic.twitter.com/u7wluBDOaT

— Squawka Football (@Squawka) November 11, 2021

Kod prvog od navedenih je malo drugačija situacija. Vijera je u sezoni 2003/04 vodio Arsenal u "savršenoj sezoni", ali kao kapiten, dok su ostali to činili kao treneri. Francuz sada sedi na klupi Kristal Palasa.

Konte je u sezoni 2011/12 sa Juventusom dominirao u Seriji A, a nedavno je preuzeo Totenhem, Rodžers je, kao i Džerard, pokorio škotsko prvenstvo, ali sa Seltikom u sezoni 2016/17, a sada vodi Lester, dok je Stanković sa Crvenom zvezdom prošle sezone Super ligu Srbije završio bez ijednog poraza.

Dolazak Džerarda u Aston Vilu znači da, osim Stankovića, van Premijer lige ne postoji trener koji je u ovom veku bio nepobediv.

foto: Starsport©

Impresivan podatak, a još impresivnija je činjenica da Englezi pričaju o Stankoviću i njegovom preuzimanju jedne od 20 ekipa iz najjačeg ranga fudbala na ostrvu.

Jedan portal koji se bavi fudbalskom statistikom, pozvao je upravu Noriča da razmisli o angažovanju trenera crveno-belih, međutim, tim koji posle 11 utakmica ima tek jednu pobedu i pet bodova može da privuče Stankovića.

Kurir sport