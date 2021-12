UŽIVO, VIDEO: METALAC - PARTIZAN 0:2, Šćekić GOLČINOM duplirao vođstvo" Crno-beli grabe ka jesenjoj tituli!

TOK MEČA

1. POLUVREME

35. minut - Nova opasnost pred gol Metalca, Jojić je sa leve strane šutirao loše. Menig je pre toga napravio odlučan prodor i asistirao petom, ali je Jojić promašio izglednu priliku.

33. minut - Opasan nalet Metalca, Vlalukin je bio na ivici peterca, šutirao ali pored gola.

32. minut - Vasiljević je šutirao ka golu Partizana, međutim to je bilo preslabo za golmana Popovića.

28. minut - GOL! Aleksandar Šćekić je duplirao vođstvo Partizana! Vezni fudbaler gostiju je zahvatio loptu sa oko 15 metara i pogodio lev gornji ugao gola golmana Savića.

26. minut - Novi centaršut crno-belih, Jojić je ponovo uputio loptu u kazneni prostor, ali Živković šutira daleko preko gola.

22. minut - Potencijalno opasan nalet Partizana završen je greškom crno-belih kada su bili u šesnaestercu.

21. minut - Vasiljević je sa gol-linije izbacio loptu u korner i tako sprečio Partizan da duplira vođstvo. Jojić je centrirao sa leve strane, lopta je išla ka golu, ali se tu našao Vasiljević i glavom izbio loptu van igre.

19. minut - Menig je pogodio stativu! Napadač Partizana je ušao u šesnaesterac iskosa sa leve strane, snažno šutirao, lopta je prošla ispod golmana Savića, ali je stativa sprečila pogodak.

14. minut - Zdjelar je upostio Milovanovića koji je u trenutku izbio sam ispred golmana rivala, međutim mladi napadač Partizana nije uspeo da iskontroliše loptu.

12. minut - Visoki presing Partizana nije davao šansu domaćim igračima da prenesu težište igre na suprotnu stranu terena. Crno-beli su totalno kontrolisali teren, a Metalac je prvi put pripretio u 12. minutu. Domaći su izveli korner, ali nije bilo opasnosti po gol Popovića.

10. minut - Velika prilika za Milovanovića, ali golman Metalca Savić brani.

9. minut - Novi korner za Partizan. Igra se uglavnom na polovini terena koja pripada Metalcu. Loš pokušaj Meniga, dobio je loptu u šesnaestercu iskosa sa leve strane, ali je njegov šut završio daleko od gola.

7. minut - Partizan nastavlja sa ofanzivom, korner za crno-bele. Slab pokušaj Jojića sa ivice šesnaesterca posle odbitka.

3. minut - GOL! Partizan vodi od 3. minuta golom Kvinsija Meniga! Sjajno su kombinovali Milovanović i Menig, a Holanđanin iskosa sa desne strane sa oko deset metara matirao golmana Savića!

1. minut - Počela je utakmica, Metalac u potpuno plavoj opremi, Partizan u belim dresovima i crnim šortsevima.

METALAC - PARTIZAN 0:1

Stadion: Metalac, Gornji Milanovac

Glavni sudija: Marko Ivković

Pomoćnici: Nemanja Petrović, Slobodan Pavlović. Četvrti sudija: Nikola Đorđević

Strelci: Menig 3

METALAC (4-2-3-1): Savić - Vlalukin, Vasiljević, Mlađović, Antonijević - Stojić, Fićović - Cvetković, Krajišnik, Đurić - Stuparević. KLUPA: Premović, Maslarević, Nikolić, Grbović, Jočić, Stević, Pavlović, Bačkulja, Luković, Milićević, Furtula. TRENER: Milija Žižić

PARTIZAN (5-3-2): Popović - Miletić, Saničanin, Vujačić - Urošević, Živković - Zdjelar, Šćekić, Jojić - Menig, Milovanović. KLUPA: Stevanović, Holender, Pavlović, Baždar, Ostojić, Miljković, Štulić, Terzić, Pantić, Jović, Smiljanić. TRENER: Aleksandar Stanojević

Fudbaleri Metalca dočekuju Partizan u okviru 20. kola Super lige Srbije.

Utakmica koja je trebala da se igra u ponedeljak pomerena je za sredu zbog vremenskih neprilika u Srbiji.

Metalac je trenutno na 14. poziciji sa 16 bodova, dok je Partizan lider sa 53 boda, dva više u odnosu na Crvenu zvezdu koja ima i utakmicu više. Crno-belima je potreban bod da osvoji jesenju titulu, ali svakako da se Beograđani neće zadovoljiti remijem.

Nije mnogo prošlo od poslednjeg susreta Metalca i Partizana, tek nešto više od mesec dana i nadoknade odloženog petog kola, kada su crno-beli slavili u Humskoj sa 3:1. Metalac je u međuvremenu promenio šefa stručnog štaba i dočekaće lidera tabele kraj Despotovice sa Milijom Žižićem na čelu trenerskog tima. Žižić je preuzeo ovaj posao u jednoj nezavidnoj situaciji, kada se pred sam finiš prvog dela sezone sve više sužava prostor za Metalčev pomak sa začelja. Jedna od samo dve takve šanse do zimske pauze je upravo utakmica, ni manje ni više, nego protiv Partizana.

- Pre svega moramo da budemo dosledni sebi i da se preispitamo unutar naše svlačionice u kom pravcu idemo i šta hoćemo. Uz jedan veliki respekt pema Partizanu, naravno. Naši predstavnici u Evropi odigrali su izuzetno kvalitetno i potpuno će zasluženo na proleće nastaviti međunarodno takmičenje, što je velika stvar za Srbiju; a mi ovde moramo da pokažemo karakter, da ne zaboravimo svoju ambiciju, zbog čega smo svi do jednog obukli dres Metalca. Da izađemo muški i da se nametnemo kako bismo tražili šansu u tom meču. To možemo samo ukoliko budemo kompaktni, ukoliko budemo tim i pokažemo da ta ambicija, da Metalac bude stabilan superligaš, zaista jeste zdrava. Nju treba braniti radom, ne željom, već, ponavljam, radom – izjavio je Žižić.

Šef stručnog štaba gostujućeg tima Aleksandar Stanojević ističe da u ovaj meč ulaze izuzetno motivisani, jer imaju priliku da uvećaju bodovnu prednost u odnosu na Crvenu zvezdu, ali da će teren biti otežavajući faktor.

- Imamo još dve utakmice do kraja, ovo je jedna izuzetno važna utakmica za nas. Gostovanje gde smo u poslednje dve utakmice jednu igrali nerešeno, a jednu pobedili u Kupu 1:0, izuzetno neizvesno. Nadamo se da će uslovi biti dobri, da ćemo ostaviti dobar utisak i napraviti rezultat koji nam odgovara. Fokusirani smo svi zajedno, nema nikakvih drugih razmišljanja. Maksimalno smo spremni i koncentrisani samo na Metalac. Svu energiju smo dali na ove dve utakmice koje nam život znače, kao i svaka prethodna. Tako se pripremamo, ne pravimo filmove ove i one vrste, potpuno smo spremni u svakom trenutku, Potreban nam je bod, da ne kažem pobeda da obezbedimo jesenju titulu. Izuzetno je važno i prolazno vreme, svaki dan je važan. Problem je vreme svima nama koji se borimo za svoje ciljeve. Decembar je, kasno je već, zima je vrlo važan faktor. Ne slažem se da je svima isti teren, ciljevi jesu, ali ekipi koja je favorit odgovara da ima bolje vremenske uslove. Naravno da nam je motivacija da možete da povećate prednost u odnosu na najvećeg rivala. Zbog toga smo izuzetno motivisani i spremni, ali nije lako pobediti svaku utakmicu, nije lako ni posle Evrope igrati ni u ovakvim vremenskim uslovima. Ali to nam daje dodatnu motivaciju i energiju da sutra uđemo sa 800 odsto, do sada smo možda ulazili sa 600, a sad ćemo ući sa 800. Prirodno je to i normalno. Dobro znaju igrači i kada bilo plus osam, uvek se isto ponašamo i razmišljamo, nemamo taj pritisak, nama su svaka utakmica i svaki trening ravna linija po tom pitanju. Nemam problem, znam šta nas sve čeka. Imamo sutra tešku utakmicu, kao što nisam euforičan sada neću biti ni posle utakmice, kako god se završila.

Kurir sport