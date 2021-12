ALARMANTNO STANJE U PREMIJER LIGI Trener Arsenala: Moramo da slušamo fudbalere

U Premijer ligi je prošle nedelje zabeleženo 90 slučajeva zaraze korona virusom medju igračima i drugim članovima ekipa, što je rekord otkako je počela pandemija.

Kapiten Liverpula Džordan Henderson zabrinut je što se ne misli na dobrobit fudbalera, a sa njim je saglasan i Arteta.

"Moramo da ih slušamo (igrače). U svemu ovome postoje protagonisti: igrači i navijači. Bez igrača ne možemo ništa da uradimo. Zbog toga moramo zaista da slušamo igrače, pošto oni moraju da budu na terenu dok traje korona virus. Lako je nama da budemo tu i da zahtevamo kada oni moraju da igraju", rekao je Arteta, preneo je Skaj.

"Isto je i sa navijačima pošto ova industrija ne bi funkcionisala bez jednog od to dvoje. Zbog toga mislim da bismo morali više da slušamo igrače. Ako oni kažu da se ne brine ozbiljno za njihovu dobrobit, onda to iskreno misle jer nikada to nisu radili na ovaj način. Moramo pažljivo da slušamo jer ne želimo da oštetimo proizvod i neverovatnu ligu koju imamo", dodao je on.

foto: Profimedia

Arteta nije želeo da kaže da li će se u ekipu uskoro vratiti Pjer-Emerik Obamejang, kome je sredinom meseca oduzeta kapitenska trraka i izbačen je iz tima zbog kršenja discipline.

"Ići ćemo od utakmice do utakmice i kako se bude bližio meč odlučićemo o sastavu. U ovom klubu smo pokazali da svi mogu da prave greške. Ne radi se o izvinjenju", rekao je Arteta.

Arsenal će 26. decembra, na "Boksing dej", prvi dan posle Božića, igrati kao gost protiv Noriča.

(Kurir sport/Beta)