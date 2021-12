REŠENA MISTERIJA O DEDA ZLATIVOJU Dragović za Kurir: Naučio me je da volim CRVENU ZVEZDU, ali ja sam odlučio da dođem na MARAKANU

Nema navijača Crvene zvezde koji ne zna za deda Zlativoja. Velikog zvezdaša i dedu Aleksandra Dragovića. Već je urbana legenda među navijačima crveno-belih da je deda Zlativoje završio transfer svog unuka prošlog leta.

foto: Zorana Jevtić

Kurir je rešio da reši misteriju, Aleksandra Dragovića pitali smo koliko je čuveni deda Zlativoje imao uticaja da mu unuk dođe u Crvenu zvezdu.

- Kako da ne... Mnogo je uticao na mene. Uz njega sam naučio šta je Crvena zvezda. Hvala Bogu, naučio me je da navijam za Zvezdu, a ne za Partizan. (smeh) Ali, sa 30 godina sam sam odlučio da dođem. To je bila moja odluka. A, ne dedina! Sam sam procenio šta je najbolje za mene. Srećan sam što sam ovde. Lepo se osećam. Svaki dan mi je ispunjen - jasan je Aleksandar Dragović.

foto: Instagram

U modernom svetu novac sve diktira. Dragović je zaigrao za Zvezdu vođen srcem, svesno odbivši i pet puta veću platu od klubova iz Turske i Rusije.

- Vodio sam se onom starom. Rodio sam se bez para i na onaj svet ću otići bez para. Naravno, da je novac važan faktor u životu, ali odluka da dođem u Crvenu zvezdu bila je moj san. Ja taj san sada živim i osećam se najbolje moguće u svom životu. Mnogo mi je lepo. Evo, kazaću ti nešto... Neverovatan je osećaj kada stojim u tunelu pred utakmicu. To ne može da se objasni, rečima da se opiše. To su emocije, a one ne mogu da se kupe parama. To moraš da osetiš i da doživiš - kazao je Aleksandar Dragović.

foto: FK Crvena zvezda

Kurir sport/A. Radonić