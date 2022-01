LEPE REČI DARKA KOVAČEVIĆA ZA MARKA LAZETIĆA: Podseća me na ZLATANA, ako bude slušao IBRU na treninzima, postaće veliki igrač!

Čuveni srpski fudbaler i bivši as Juventusa i Crvene zvezde pohvalio novu akviziciju roso-nera iz Crvene zvezde

Italijanski mediji ovih dana pišu isključivo o Srbima. Glavne teme u tamošnjoj štampi su Marko Lazetić koji je pred potpisom za Milan i Dušan Vlahović koji prelazi u Juventus. Dolazak talentovanog Lazetića na San Siro prokomentarisao je i bivši napadač Juventusa i Crvene zvezde Darko Kovačević.

foto: Starsport©

U novembru 2021. Darko Kovačević je u Kuriru ocenio da Marka Lazetića čeka velika karijera. Pohvalio je tada i trenera Dejana Stankovića što je mladom centarforu dao priliku da zaigra u derbiju protiv Partizana.

Ako je suditi po onome što je Kovačević rekao za Lazetića, sasvim je jasno da on njega vidi kao naslednika čuvenog Zlatana Ibrahimovića. Iako italijanski mediji pišu da je "Lazetić novi Vlahović", Kovačević ima sasvim drugačije mišljenje:

- Novi Vlahović? Pre bih ga uporedio sa Ibrahimovićem! Znam da je to mnogo ozbiljnije poređenje, ali me po osobinama više podseća na Zlatana. Visok je, ali može da uradi mnogo toga, u tehničkom smislu. Naravno, ima samo 18 godina i rano je da pričamo da li će da dostigne određeni nivo. Ali čim ga je Milan kupio, i to nešto znači. Potencijalno, pričamo o velikom igraču - rekao je za list "Gazeta delo sport" Darko Kovačević i nastavio:

foto: Profimedia

- Znao sam da će da završi u nekom vrhunskom klubu, i bilo je samo pitanje vremena. Milan je bio bolji od ostalih u proceni, a sada je na njemu da pokaže da je spreman za veliki klub i Seriju A. Mislim da je došao na pravo mesto!

Milan će Crvenoj zvezdi platiti za Marka Lazetića 5.500.000 evra, a Kovačević tvrdi da je to odlična kupovina za italijanskog velikana.

- Milan je napravio odličan posao. Nekoliko puta sam gledao Lazetića, kako u Crvenoj zvezdi, tako i u omladinskoj reprezentaciji. Zbog toga, garantujem da je Milan došao do pravog talenta, sa velikim potencijalom. Dobro je građen za napadača, sa odličnom tehnikom. Ima osećaj za gol, intuiciju, a može i da stvara prilike.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Darko Kovačević veruje da će mladi fudbaler nastaviti da radi na sebi, jer je dolazak u Italiju ujedno i prilika za veliku scenu.

- Marko je veoma talentovan, ali će morati da radi na svojoj budućnosti. Moraće da koristi svaku šansu koja mu bude ukazana u Milanu. Da sazri i da napreduje u taktičkom smislu. Sada je on gospodar svoje sudbine!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Velika stvar za Lazetića je što će imati priliku da radi i usavršava se sa najboljim fudbalerima sveta.

- Može da uči od šampiona kakvi su Ibra i Žiru. Pored njih će da napreduje. Radiće i sa Piolijem, jednim od najboljih trenera u Italiji, poznatog po forsiranju mladih igrača. Dobro zna kada treba da ih lansira, kao i da sačeka ako treba. Sviđa mi se njihova filozofija. Timovi kao što su Lajpcig i Salcburg su koncentrisani na igrače do 25 godina, a sada je i Milan na tom nivou. Investiraju u mlade, a onda se bore za titulu - objasnio je Darko Kovačević.

Kurir sport