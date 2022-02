DUŠAN VLAHOVIĆ DOLAZI NA TRENING U 6.30 UJUTRO: Andrija Milutinović otkrio Italijanima kakvog je PROFESIONALCA dobio JUVENTUS

Dušan Vlahović definitivno je fudbaler koji je digao celu Italiju na noge. O njemu se piše nedeljama unazad, a tamošnji novinari bukvalno se tvrde da iscrpe do "sitnih crevaca" svaku informaciju o srpskom napadaču.

Dušan Vlahović koštao je Juventus 75.000.000 evra, a juče je na predstavljanju i konkferenciji u Torino pokazao koliko je skroman i što bi se reklo "čvrsto na zemlji" kada je pričao o mogućnosti da se useli u vilu u kojoj je živeo čuveni Kristijano Ronaldo.

Andreja Milutinović, poznati stručnjak za kondiciju iz Srbije, kontaktiran je od strane novinara lista "Tutosport" gde je otkrio koliki je profesionalac Dušan Vlahović, momak od samo 22 godine. Zanimljivo, Italijani su Milutinovića predstavili pod nadimkom "Mesi atletskih trenera".

- Uvek je u glavi imao samo jednu misao, da napreduje, pobeđuje i postane broj jedan. Ne plaši se posla, ne ometaju ga pritisci. On voli posao. Kada se povredio bo sam iskren prema njemu. Rekao sam mu da ga čeka teško vreme, i da za svakog igrača takva situacija može da bude stresna. On me je samo pitao kada da dođe sutra. Dogovorili smo se da trening počne u 8.00 sati ujutru. Došao je na vreme, i video Perišića kako završava sa treningom. To mu je bilo čudno, pitao me kada je Ivan počeo sa radom, pošto je već završio. Dobio je moj odgovor: „U 6:30“. Obećao je da će sutra i on doći u to vreme. I došao je, sa osmehom na licu - otkrio je Milutinović.

Radna etika je ono što krasi Dušana Vlahovića. To je posebno demonstirao kada je izlazio iz povrede.

- Bio sam prilično zapanjen njegovim mentalitetom i stavom. Kada se povredio, pratio sam ga od prvog dana. Na početku je bio malo stidljiv, ali i odlučan. Kada sam uradio klasične testove za proveru otpornosti, snage i biometrijskih podataka bio sam impresioniran vrednostima koje je pokazao. Nije se potpuno oporavio, ali su podaci bili monstruozni.

Mentalna zrelost je ono što Dušana Vlahovića odvaja od njegovih vršnjaka. Zato kada priča deluje da ima 32, a ne 22 godine.

- Razmišlja kao da ima 30 godina. To je kvalitet koji sam video i kod De Lihta. Njih dvojica su vrlo slični i po karakteru. Stalno žele da pobeđuju. Ono što morate da znate je da do sada nismo videli najboljeg Vlahovića. Njegova građa i razvoj još nisu završeni. Najbolja izdanja očekujte za nekoliko godina. Mogao bi da bude dugovečan kao Bufon. Oduševljen je Juveovim sportskim centrom. Rekao mi je da želi samo da napreduje i pobeđuje - zaključio je Milutinović.

