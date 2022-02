RADNIČKI SE POJAČAO PRED PARTIZAN: Na Čair stigli napadač i golman

Fudbalski klub Radnički od danas je jači za još dvojicu igrača. Ugovore sa niškim timom potpisali su krilni fudbaler Viktor Živojinović i golman Marko Drobnjak.

Živojinović (22) je fudbaler koji bi svojom eksplozivnošću, prodornošću i brzinom trebalo da donese ozbiljan kvalitet u ofanzivnom delu ekipe. U pitanju je fudbaler koji je do sada nastupao za Voždovac i Proleter, a u novosadskom klubu se profilisao kao jedan on najboljih krilnih igrača u Superligi. Dres Proletera oblačio je 53 puta i dao je osam golova. Živojinović je bio i član reprezentacije Srbije do 21 godine.

Drobnjak (26) se ekipi priključio na pripremama u Turskoj, branio je na nekoliko kontrolnih utakmica i veoma dobrim partijama i zalaganjem na treninzima zaradio ugovor sa Nišlijama. Drobnjak je fudbalski izdanak škole čačanskog Borca. Nakon što je stigao do prvog tima usledile su epizode u kragujevačkom Radničkom i Poletu iz Ljubića, a potom je došao poziv iz inostranstva. Dve godine proveo je u slovačkom klubu Podbrezova. Potom je branio za Zlatibor, Jošanicu, Novi Pazar i jermenski Seman. Bio je golman selekcija Srbije do 19 i 20 godina. Njegovim dolaskom je Radnički komletirao poziciju golmana. U ovom prelaznom roku je već stigao mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Dujmović, a tu je i mladi Stevanović.

Obojica će biti u konkurenciji za subotnju utakmicu protiv Partizana, kojom će početi prolećni deo sezone u Superligi Srbije.

Kurir sport