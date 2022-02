SRCE KAO AFRIKA! Spasio ŽIVOT dečaku i RASPLAKAO planetu: Veliki čovek Sadio Mane dobio NAGRADU od Boga! VIDEO

Nakon Premijer lige, Lige šampiona i Svetskog klupskog prvenstva stigao i do prvog trofeja sa reprezentacijom. Pored toga što je sjajan fudbaler, Senegalac je tokom svoje karijere u više navrata pokazao i da je čovek velikog srca. Mane je osoba koju krase neverovatna skromnost i humanost.

Fudbaler Liverpula Sadio Mane doneo je Senegalu prvu titulu u Kupu Afričkih nacija. Nakon nerešenog rezultata (0:0) posle 120 minuta, Mane je postigao pobednički penal i zasluženo pokupio nagradu za najboljeg igrača na turniru. Tako je postao fudbalski kralj Afrike!

Jedna porodica bila je u velikoj nevolji jer je motocikl udario njihovo dete na ulici. Bilo je preloma i povreda po celom telu, dečak je bio smrtno ugrožen, a njegovi roditelji nisu bili u mogućnosti da plate lečenje. Sadio se našao u istoj bolnici zbog potresa mozga što je doživeo tokom utakmice protiv Zelenortskih Ostrva. On je čuo šta se dešava, pronašao je tu porodicu i pitao ih je šta je sve potrebno. Objasnili su mu... Odmah je izvadio 400.000 tamošnjih franaka (oko 600 evra) i platio ceo račun. U Senegalu veruju da je sada nagrađen od Boga za taj gest

U celoj priči cifra je najmanje bitna. Jer nema sumnje da bi Mane bio spreman da plati i mnogo veći iznos da je bilo potrebno. A dokazi za to postoje u bliskoj prošlosti.

Tokom prošle i pretprošle godine finansirao je izgradnju nove škole u Bambaliju, mestu u kom je odrastao. Za to je izdvojio oko 250.000 evra. Zahvaljujući njegovim prilozima izgrađeni su džamija i nova bolnica od 530.000 evra. Ta zdravstvena ustanova, između ostalog, danas ima odeljenje hitne pomoći, porodilište, stomatološku ordinaciju... I kapacitet da osplužuje čak 34 okolna sela.

- Sećam se da je moja sestra rođena u našoj staroj kući jer u selu nije bilo nikakve ustanove. Bila je to zaista tužna slika. Želeo sam da izgradim bolnicu kako bih ljudima dao nadu za život na ovim prostorima - pričao je Mane u dokumentarcu o sebi pod nazivom 'Sadio Mane, Mejd in Senegal'.

Fudbaler Liverpula retko priča o životu van terena, zna se da je posvećen Musliman, da je odrastao u velikom siromaštvu, da mu je otac zabranjivao da igra fudbal. Dokopao se velike scene, postao zvezda, ali to ga nije promenilo.

Mane je rođen u Bambaliju u Senegalu, malom siromašnom selu koje ima oko dve hiljade stanovnika. U detinjstvu je dosta pomagao roditeljima u žetvi, kako bi obezbedili novac za hranu i školovanje.

- Nisam imao šta da jedem, radio sam u polju, nisam mogao da idem u školu, bila su to teška vremena - otkrio je jednom prilikom Senegalac.

Novac ga ne impresionira osim kao sredstvo da pomogne ljudima.

- Zbog čega bih želeo 10 Ferarija, 20 dijamantskih satova i dva aviona. Kome bi to značilo, kako bi to pomoglo svetu. To što sam zaradio je prilika da pomognem ljudima. Umesto da trošim novac na stvari koje mi nisu potrebne, gradim škole, kupujem hranu i odeću za siromašne, za one koji nisu imali sreće kao ja - rekao je Mane.

I to je velika istina. Ovo su samo neke od stvari koje je ovaj sjajni fudbaler uradio:

- Platio je izgradnju bolnice, džamije i sportskog stadiona u selu u kojem je odrastao, a donirao je i 270 hiljada evra za izgradnju škole.

- Svakog meseca donira porodicama koje žive u njegovom rodnom Bambaliju po 80 evra.

- Kada je 2018. godine osvojio Ligu šampiona deci iz sela je poklonio 300 dresova Liverpula.

- Donirao je 50.000 funti svojoj zemlji za borbu protiv korone.

Čistio WC u džamiji

Javnost je bila u šoku kada se 2018. godine pojavio na društvenim mrežama snimak na kome fudbaler Liverpula čisti toalet u jednoj džamiji.

Mane je u septembru 2018. godine postigao gol u pobedi Liverpula nad Lesterom (2:1) i odmah nakon utakmice otišao je u lokalnu džamiju kako bi pomogao u čišćenju.

"Sadio nije želeo da snimak bude poslat, nije to radio zbog publiciteta" otkrio je tada jedan radnik iz džamije.

