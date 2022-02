ŽELEO JE VIŠE, IAKO JE ONA REKLA - NE: Posle zvezde Mančestera za silovanje optužen i fudbaler Ajaksa, otkriveni i detalji napada

Mais um escândalo sexual no Ajax e no futebol mundial. Donny Warmerdam, jogador da equipa B do Ajax, foi acusado de ter violado uma rapariga, depois de a forçar a ter relações sexuais. O programa "Roddel Talk" diz que a jovem de 19 anos apresentou queixa na polícia, alegando + pic.twitter.com/3pEewO5Wv3