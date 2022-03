DA NIJE BILO GASPROMA, NE BI BILO NI ZVEZDE! Zvezdan Terzić o izbacivanju Rusa: Ne slažemo se sa odlukama FIFA i UEFA!

Zvezdan Terzić otkrio je da Crvena zvezda nije dobila bilo kakav dopis da sa dresa ukloni ime generalnog sponzora, ruskog Gasproma. UEFA i FIFA su juče odlučile da diskvalifikuju ruske klubove i reprezentacije iz svih takmičenja, zbog vojne interevencije Rusije u Ukrajini.

Gasprom je sponzor Crvene zvezde od 2010. godine i svake godine na račun evropskog i svetskog šampiona iz 1991. godine legne 4.500.000 evra od ruske državne kompanije.

- Gasprom! Nismo dobili zahtev da sklonimo logo Gasproma. Iskreno se nadam da to toga neće i doći. Gasprom je uz Crvenu zvezdu od 2010. godine i bio je uz nas kad nam je pretilo najgore. Kada smo 2015. bili u teško situaciji isplatili su nam avansno novac godinu ipo dana unapred - rekao je Zvezdan Terzić u jutarnjem programu K1 i dodao:

- Da nije bilo Gasproma, pitanje je da li bi bilo i Crvene zvezde! Ljudi koji vole Zvezdu nikada neće zaboraviti šta je Gasprom uradio za klub. Taj odnos prevazilazi poslovni odnos, to je odnos prijateljstva.

Crvena zvezda posluje kao uspešna kompanija unazad nekoliko godina i ne zavisi više samo od novca koji izdvaja izdvaja Gasprom.

- Nije sve stvar para! Crvena zveda je osposobila sebe ga generiše 35 do 40 miliona evra godišnje. Mimo Gasproma pravimo ogromne pare. Od UEFA bonusa i transfera. Crvena zvezda neće imati nikakvih finansijskih problema u perpsektivi. Dugoročno pričam. Imamo dva dokaza za to. Prvo, dobili smo u prvom krugu UEFA licencu, i drugo ne pamtim kada je račun Crvene zvezde bio blokiran!

Kriza uzrokovana dešavanjima u Ukrajini ne utiče na poslovanje Crvene zvezde.

- Za sad se ne odražava, al kao direktni učesnici fudbalskog biznisa moguće je da bude problema u budućnosti. Ne odobravamo ono što su FIFA i UEFA uradili, nema osnove u međunarodnom pravu. Ogorčeni smo, jer smo prošli sve to 1992. godine. Ali, tada je koliko-toliko ispoštovana procedura. Ujedinjene nacije su donele sankcije Jugoslaviji, pa je to preneto na UEFA i druge organizacije. Sada se sve desilo u dva do tri dana. Donose se neke političke odluke pozivajući se na Evropsku uniju. Većina članica UEFA nisu članice EU. Mislim da je to antiruska histerija širom Evrope. Ogroman pritisak trpela je UEFA od svojih članica, jer su one opet bile pod pritiskom svojih vlada. Tako je bilo sa Poljskom i Švedskom. Poltika se umešala mimo svakog rezona u sport.

Zbog ovih reči Zvezdan Terzić mogao bi da ima problema u budućnosti.

- Ne interesuje me! Moram da gledam šta je interes Crvene zvezde i Srbije. Ne slažem se sa onim što su UEFA i FIFA uradili. Na osnovu čega? Na osnovu medijskih natpisa! Čekaj, malo! To se ne radi tako. Postoji neka procedura. Ne ovako. Zato što neka vlada vrši pritisak na svoj Savez... Sve je mučno, sve ovo što gledamo... Mi smo to prošli. Niko ne odobrava rat, Ukrajinci su pravoslavni narod...

Odnosi srpskog i ruskog naroda su specifični, a Srbija je jedina zemlja u Evropi koja je zauzela neutralan stav prema konfliktu u Ukrajini.

- Nisam pričao sa našim igračima o toj temi. Srpskom narodu je ruski narod blizak i uvek će biti. Rusija je podržala Srbiju kad joj je bilo teško. Rusija je kao supersila stala u zaštitu Srbije. Da ne ulazim u politiku, da ne analiziram te stvari. Meni je žao zbog sukoba i civilnih žrtava. Treba dati šansu međunarodnim razgovorima i pregovorima - zaključio je Zvezdan Terzić.

