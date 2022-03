ŠVAJCARSKI MILIJARDER DOBIO PONUDU DA KUPI PLAVCE: Abramovič želi da se reši Čelsija, hitno prodaje sve svoje vile u Engleskoj!

Švajcarski milijarder Hansjorg Vis rekao je da mu je ponudjeno da kupi Čelsi, pošto vlasnik tog fudbalskog kluba Roman Abramovič ubrzano prodaje imovinu u Velikoj Britaniji.

Kako je danas preneo Skaj, 86-godišnji milijarder priznao je da je zainteresovan za kupovinu londonskog kluba, ali samo kao deo konzorcijuma.

Rusko-izraelski milijarder Roman Abramovič želi da zadrži klub čiji je vlasnik od 2003. godine, ali bi to moglo da bude praktično nemoguće ako mu britanska vlada uvede sankcije.

"Abramovič pokušava da proda sve svoje vile u Engleskoj, a želi i brzo da se reši Čelsija. Ja i još tri osobe dobili smo u utorak ponudu od Abramoviča da kupimo Čelsi. Sada moram da sačekam četiri ili pet dana. Abramovič trenutno previše traži. Čelsi mu duguje dve milijarde funti, ali klub nema toliki novac. Mi danas ne znamo tačnu prodajnu cenu", rekao je Vis za švajcarski Blik.

"Mogu da zamislim da počnem u Čelsiju sa partnerima. Prvo moram da ispitam opšte uslove ali već sad mogu da kažem da definitivno ovako nešto neću raditi sam. Ako kupim Čelsi, to će biti sa konzorcijumom od šest do sedam investitora", dodao je on.

Skaj je naveo saznanje da fudbalski klub Čelsi nije na prodaju.

Poslanik laburista Kris Brajant rekao je da Abramovič prodaje svoju kuću u Velikoj Britaniji i još jedan stan i da se ruski milijarder "plaši sankcija".

Kurir sport/Beta