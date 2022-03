KLOP POSLE PORAZA OD INTERA: Zasluženo smo prošli u četvrtfinale LŠ, umetnost fudbala je izgubiti prave utakmice

Liverpul je na Enfildu u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona izgubio od Intera sa 0:1, ali je prošao u četvrtfinale pošto je u prvom meču u Italiji pobedio sa 2:0.

"Umetnost fudbala je izgubiti prave utakmice. Mrzim to, ali ako postoji jedna utakmica u kojoj bismo mogli sebi da priuštimo poraz, to je bila ova, pošto je glavni cilj ovog takmičenja da prodješ dalje. Nije da sam oduševljen, ali srećan sam što smo prošli dalje, pošto sam mislio da smo dobili težak žreb. Prošli smo dalje u dvomeču i mislim da smo zaslužili", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

foto: AP

Jedini gol postigao je Lautaro Martines u 61. minutu, a Liverpul je prekinuo niz od sedam pobeda u Evropi.

"To je veliko 'ali', ali da smo iskoristili naše šanse iz prekida i drugih situacija, bilo je pomalo smešno kako smo ih propustili, a na kraju smo mogli i da pobedimo. Ali, jedno što me zanima je to da je pošteno što smo prošli", naveo je nemački trener.

Igrači Liverpula su u tri navrata pogodili okvir gola, Žoel Matip prečku, a Mohamed Salah dva puta u stativu. To je jedna od retkih utakmica da "crveni" nisu zatresli mrežu, pošto su u prethodne 43 utakmice postigli 109 golova.

Liverpul je poražen posle skoro godinu dana na Enfildu, posle niza od 28 utakmica, tokom kojeg je ostvarena 21 pobeda uz sedam remija.

Liverpul je četvrti put u poslednjih pet sezona u četvrtfinalu najelitnijeg evropskog takmičenja, a žreb za tu fazu održaće se 18. marta u Nionu.

(Kurir sport/Beta)