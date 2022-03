VANSERIJSKI FUDBALER PARTIZANA, OSTAĆE VEČNO U SRCIMA NAVIJAČA! Evo kakva je bila karijera Nebojše Vučićevića Ušketa

Legendarni fudbaler Partizana Nebojša Vučićević preminuo je u 59. godini života. Popularni Uške je bio vanserijski fudbaler, neko zbog koga je publika dolazila na stadionu, tako da će sigurno večno ostati u srcima navijača, pogotovo Partizana, u čijem dresu se proslavio.

Ako je neko mogao da dribla na petoparcu ili da proturi loptu kroz iglene uši, onda je to bio Nebojša Vučićević. Uške je bio jedan od one, gotovo “izumrle vrste” igrača, koji plene šarmom i dižu navijače na noge. Dorćolac, koji je počeo da šutira loptu u Krnjači.

Sa 14 godina pristupio je Palilulcu odakle je nakon samo mesec dana treniranja, na poziv trenera Ace Stefanovića prešao u OFK Beograd. Za prvi tim je debitovao sa 18 godina. Odigrao je 59 utakmica u tri prvoligaške i dve drugoligaške sezone i postigao 17 golova.

U leto 1984. prelazi u Partizan. Sa crno-belima je osvojio dve titule šampiona države 1985/86. i 1986/87. i jedan kup Jugoslavije 1988/89, odigravši 140 prvenstvenih utakmica i postigavši 26 golova.

foto: Kurir

U leto 1989. odlazi u inostranstvo i često menja klubove: francuski Mec, španska Salamanka, korejski Daevu, kiparski Evagoras Pafos. U Srbiju se vraća 1996. i jednu godinu igra za nižerazrednu Mladost iz Umčara. Igrao je i u Sloveniji za Železničar, Muru i Korotan, da bi se 1997. otisnuo u SAD gde je igrao mali fudbal za Kanzas siti.

Posle aktivne fudbalske karijere Vučićević prelazi u trenere. Kao trener počeo je u Dorćolu (uveo ga u Drugu ligu), pa slede Mladenovac (uveo ga u Drugu ligu), beogradski Radnički (uveo ga u Prvu ligu), kulski Hajduk (po prvi put u istoriji izborio plasman u Kup UEFA), Nafta, kragujevački Radnički, kraljevačka Sloga…

Ostaće upamćen način na koji je prešao u Partizan.

– Žarko sam želeo da zaigram za Crvenu zvezdu, za koju sam i navijao, ali sam promenio odluku iz čisto sportskih razloga. Naime, tada je u Zvezdu došao moj saigrač iz OFK Beograda Mitar Mrkela, i to na velika vrata, i bilo je jasno da će imati prednost u odnosu na mene. A sa druge strane, Prekazi je otišao u Hajduk iz Splita, Klinčarski se spremao za odlažak u inostranstvo, i tu sam video šansu da budem u prvom timu. A da je zaista to jedini razlog, neka ilustruje i ova činjenica. Da sam potpisao za Zvezdu, mogao sam da kupim 12 “golfova 1”, koji su u to vreme bili kao BMV, a kada sam došao u Partizan uspeo sam da kupim staru “bubu”, i to na četiri rate.

Kurir sport