ZVEZDO REAGUJ, RISTIĆ JE SLOBODAN OD LETA: Francuzi pišu da Monpelje neće ponuditi ugovor Srbinu! ZAŠTO?

Mihailo Ristić, levi spoljni srpske fudbalske reprezentacije, neće dobiti ponudu za produžetak ugovora od strane matičnog Monpeljea.

foto: EPA

Tako piše francuski sportski list "Ekip". Čelnici kluba su prelomili posle utakmice sa Bordoom, kada je Srbin isključen i kada ga je Disciplinska komisija kaznila sa čak pet utakmica pauze. Razlog je prilično grub start, a onda i svađa sa glavnim sudijom, nakon što mu je pokazan crveni karton.

To praktično znači da se Mihailo Ristić neće vratiti na teren pre početka maja. S obzirom na odluku kluba, pitanje je da li će mu trener Olivije Dal`Oljo uopšte dati šansu do kraja prvenstva Francuske. Valja pomenuti da je Mihailo Ristić odigrao 96 utakmica za Monpelje i da mu samo četiri meča nedostaju do magične brojke - 100.

foto: EPA

Mihailo Ristić (27) ne treba da brine o tome gde će nastaviti karijeru. Postoje francuski klubovi koji ga žele, isto tako u igri je i njegov matični klub Crvena zvezda sa kojom je koketirao unazad nekoliko meseci, što je 3. januara potvrdio u izjavi za Kurir:

- Što se tiče Zvezde, malo je to... Zvezdu gledam drugačije, nego druge klubove. Zvezda je moja emocija, moj život. Zvezdi nikada ne mogu da kažem ne! Koliko je realno da se vratim... Sve je otvoreno. Da je bilo kontakta, bilo je. Da je bilo priče, jeste... Videćemo.

foto: Starsport

Mihailo Ristić sa statusom reprezentativca Srbije i odličnom biografijom iz Monpeljea, bez problema može pronaći klub u Evropi. Opet, ukoliko Crvena zvezda bude prvak Srbije, motiv da igra Ligu šampiona biće verovatno dovoljan da sedne za sto sa Zvezdanom Terzićem i priča o povratku na Marakanu sa koje je otišao u leto 2017. kada je za 2.000.000 evra prešao u ruski Krasnodar.

Kurir sport