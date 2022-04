ILIJEV O POTENCIJALNIM RIVALIMA SRBIJE: Samo da ne dobijemo Brazil, Nemačku i Ganu!

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras će saznati imena rivala u grupi na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Dok željno čekaju izvlačenje kuglica, ljubitelji fudbala u Srbiji polemišu o tome koga bi bilo dobro izvući, a koga izbeći na žrebu.

Sportski direktor Partizana Ivica Ilijev kaže za "K1" da nikako ne bi voleo da u našoj grupi Brazil, Nemačku i Ganu.

"Samo da ne dobijemo Brazil, Nemačku i Ganu. Ne bih voleo ni Francuze. Ja bih voleo da nam u grupi budu Katar iz prvog šešira, iz drugog SAD ili Švajcarska. Mislim da možemo i sa Dancima da izađemo na kraj iako smo izgubili prijateljsku utakmicu. Dobro bi bilo da nam dođu Saudijska Arabija, Kostarika... Verujem da možemo da prođemo grupu, u najboljem slučaju imaćemo grupu u kojoj možemo da se borimo za prvo mesto. Verujem i da možemo da stignemo do četvrtfinala. Nemačka i Holandija nisu više ono što su nekada bile", rekao je Ilijev.

Ilijev veruje u uspeh Orlova u Kataru.

"Imamo sjajne igrače i selektora koji je izvrstan trener, a usto i naš najbolji igrač svih vremena. Kada se on pojavi ispred vas kao igrača, a on je mnogo veći i od najboljeg igrača, onda morate da pred njim spustite glavu i da radite. Da pratite njegovu energiju i znanje, i tako se stvara zajedništvo. To se i vidi, da iako imamo mnogo zvezda u reprezentaciji, niko zapravo nije zvezda već su svi jedno, prava grupa. Verujem da ćemo u Kataru dati sve od sebe, uprkos tome što će biti velikih napora tokom sezone, pre samog prvenstva", kaže sportski direktor Partizana.

