SVE SEM POBEDE NA BRDU BIĆE KIKS! Stanojević nema dilemu: Čukarički je agresivan, ali Partizan ima rešenje za njih

Partizan ima teško gostovanje protiv Čukaričkog u nedelju od 19.05 časova na Banovom brdu, u okviru poslednjeg kola Superlige.

Legenda crno-belih Saša Ilić dočekuje svoj bivši klub i prijatelja Aleksandra Stanojevića.

foto: Starsport©

Partizan ima imperativ pobede, nerešen rezultat i poraz udaljili bi ga od borbe za titulu. U prvom delu sezone Partizan je u Humskoj izašao lako na kraj sa Čukaričkim pobedivši 2:0, a golove na tom meču postigli su Igor Vujačić i Marko Živković.

- Imamo utakmicu ekipe koja je ubedljivo treća na tabeli, može se reći da je derbi ovog kola. znamo svi da je teško igrati na Banovom Brdu, tako da ulazimo maksimalno i koncentrisani i motivisani. Osim Obradovića svi su spremni i motivisani - istakao je Stanojević.

foto: Starsport

Strateg Partizana ne zna za poraz kada su u pitanju dueli kluba iz Humske i Čukaričkog.

- Sve su to bile tesne, nizvesne utakmice. Sličnu utakmicu očekujem i u nedelju. Dosta su agresivni, intenzivni su, imaju igrače da igraju u jakom ritmu. To je jedna mlada ekipa koja je dosta potentna i fizički dosta dominantna. Nama je svaka utakmica opterećenje, i prošla protiv Radnika je bila takva. Idemo korak po korak.

foto: Starsport

Čukarički je u prethodne dve nedelje ostao bez dvojice važnih igrača Đorđa Petrovića i Asmira Kajevića.

- Kajević je otišao, ali oni imaju dosta fudbalera. To je ekipa koja je izuzetno selektirana, u sredini imaju dosta brzih igrača. Mislim da je to njihova osovina. Miljković je posle dva, tri dana, odigrao 20 minuta pola sata, u konkurenciji je, videćemo koliko će igrati. Kvinsi Menig se odmorio. Na gostovanju u Surdulici je rešio utakmicu. Za Natha ćemo videti kako se oseća, imao je nekih problema. Čukarički će izaći u viskom presingu na nas, bokovi su im agresivni, špicevi su im agresivni, cela ta prva linija. To je ono što sigurno očekujem - objasnio je Stanojević.

Kurir sport