TRENER ČELSIJA KIPTI OD BESA: Sudija se zabavljao sa Anćelotijem posle utakmice!

Menadžer Čelsija Tomas Tuhel teško je podneo bolnu eliminaciju svog tima u četvrtfinalu Lige šampiona.

Čelsi je završio učešće u najelitnijem evropskom takmičenju, uprkos pobedi u revanšu na Santijago Bernabeu (3:2).

Madriđani su uz dosta muke uspeli da odbrane prednost iz utakmice odigrane u Londonu (3:1).

Čelsi je imao prednost od 3:0, ali nije uspeo da napravi podvig i eliminiše kraljevski klub. Rodrigo je u 80. minutu doneo produžetak Realu, a Karim Benzema u 96. plasman u polufinale.

Tuhel je nakon meča bio posebno razočaran ponašanjem glavnog sudije Simona Marčinjaka.

"Razočaran sam u sudiju. Dobro se zabavljao sa Anćelotijem posle meča. Znam da je Karlo džentlmen i dobar tip, ali kada sam prišao da se zahvalim, video sam ih kako se glasno smeju. Mislim da je to ružan momenat nakon 126 minuta bespoštedne borbe do samog kraja i poslednjeg atoma snage. Jednostavno, tajming je bio loš i rekao sam mu to nakon utakmice", iskren je Nemac.

Što se tiče samog meča, Tuhel je istakao da je ponosan na svoje igrače jer nema mnogo ekipa na svetu koje mogu da dođu u Madrid i na takav način dominiraju protiv velikog Reala.

"Nismo imali sreće i zato smo razočarani. Pobedio nas je individualni kvalitet koji poseduju igrači Reala. Napravili smo dve greške, izbubili dve lopte i na kraju zbog toga ispali. Zaslužili smo da prođemo posle ovakve utakmice, na kraju nije bilo suđeno", rekao je Tuhel, pa dodao:

"Ovo je vrsta poraza koji morate da prihvatite sa ponosom, kao što to rade pravi sportisti".

Kurir sport